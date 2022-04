Ieri in Molise 354 contagi e 392 guarigioni. In ospedale 2 ricoveri, 3 dimissioni e un trasferimento in Terapia Intensiva

Il Bollettino del 15 aprile 2022

28 PAZIENTI COVID AL CARDARELLI

Giornata con numeri tutto sommato positivi quella che emerge dal bollettino dell’azienda sanitaria regionale del Molise. In particolare scende il numero delle persone ricoverate con covid all’ospedale Cardarelli di Campobasso dove nelle ultime 24 ore sono state dimesse 3 persone dal reparto di malattie infettive: si tratta di pazienti di Agnone, Campobasso e Celenza Valfortore, un paese della provincia di Foggia. Scendono quindi a 28 i pazienti covid al Cardarelli: 2 persone in terapia intensiva, 15 in malattie infettive e 11 nel reparto anziano fragile.

377 POSITIVI E 325 GUARITI

Aumenta leggermente invece il numero delle persone attualmente positive al coronavirus Sars-cov-2. Si registrano infatti 377 positivi, dei quali 347 da tamponi antigenici e 30 da test molecolari. Per questi ultimi, considerando i 420 tamponi refertati in tutto dall’Asrem, il tasso di positività e del 7,1%. Per effetto di 325 guarigioni il numero degli attualmente positivi si attesta oggi a 7.940 in Molise.

I DATI NAZIONALI

In Italia in calo sia i ricoveri nei reparti ordinari che scendono di 95 unità che le terapie Intensive (-1). Oggi ci sono stati 61.555 contagi con 397.482 tamponi e tasso di positività del 15,5%. Le vittime registrate nelle ultime 24 ore sono state 133.

IL MONITORAGGIO, SCENDE ANCORA INCIDENZA MA IN MOLISE SEMPRE SOPRA MEDIA NAZIONALE

Scende ancora un po’ l’incidenza dei casi di contagio da Sars-Cov-2 in Italia come rileva il consueto monitoraggio settimanale di Iss e Ministero della Salute. L’incidenza nel periodo 8-14 aprile si attesta a 717 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 776 della precedente rilevazione (periodo 1-7 aprile). Anche l’indice Rt mostra un calo e si attesta a 1 rispetto all’1,15 della settimana scorsa.

In Molise però l’incidenza del contagio resta più alta della media nazionale: nell’ultima rilevazione è a 779 ogni 100mila abitanti (sebbene in deciso calo rispetto al valore di 897 del precedente monitoraggio). La regione con l’incidenza decisamente superiore alla media però, e da almeno 3 settimane, è l’Abruzzo che nell’ultima settimana mostra un’incidenza di 1011,6 casi ogni 100mila abitanti (il dato è comunque in calo rispetto alle settimane precedenti). La regione ‘virtuosa’ invece è la Valle d’Aosta, con meno di 470 casi ogni 100mila abitanti.

Scendono di poco, a livello nazionale, i ricoveri in terapia intensiva: il tasso è al 4,5% (dato rilevato al 14 aprile) rispetto al 4,7% di sette giorni prima. In Molise è più basso, al 2,6%. Continuano a salire lievemente invece i pazienti in area non critica che dal 15,5% della scorsa settimana salgono al 15,6%. In Molise il tasso di occupazione è un po’ sopra la media nazionale perchè si attesta sul 17,6%.