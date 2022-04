14 aprile – Scendono ancora i positivi, un ricoverato in meno ma +1 in Intensiva

Ieri in Molise 386 contagi e 432 guarigioni. In ospedale 2 decessi, 1 ricovero, 1 dimissione e 1 paziente trasferito dalla Rianimazione ad altra struttura clinica

bollettino del 14.04.2022

2 RICOVERI, 3 DIMISSIONI MA UN TRASFERIMENTO IN TERAPIA INTENSIVA

Una persona anziana di Toro, positiva al virus, è stata trasferita di reparto e portata nella Rianimazione Covid, dove ora i degenti sono 2, uno in più di ieri. Nel reparto ordinario, quelli di Malattie Infettive, si registrano invece 2 ingressi (pazienti di Campobasso e Campochiaro) ma altresì 3 uscite (degenti di Letino, Campobasso e Sant’Elia a Pianisi).

Attualmente dunque i degenti Covid al Cardarelli sono 31: 18 di questi sono in Infettive, 11 sono nel reparto per Anziani Fragili e 2 sono in Intensiva.

SOTTO I 7.900 I POSITIVI, PIù GUARIGIONI CHE CONTAGI

Sono 7.888 i positivi al Sars-Cov-2 in Molise: il bollettino odierno riporta 354 nuovi contagi ma anche 392 guarigioni. Il numero maggiore di nuove diagnosi sempre nel capoluogo (63), seguito stavolta da Isernia (41) e poi Termoli (35). Restano il capoluogo di regione e la principale cittadina costiera i centri con più casi di contagio che presentano, naturalmente, anche i numeri più alti di nagativizzazioni (55 Campobasso e 65 Termoli).

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia registrati 64.951 contagi per un tasso di positività (stabile) al 14.8%. I decessi sono stati 149 (ieri 155) ma sono scesi i ricoveri (-91 nei reparti ordinari e -29 nelle Terapie Intensive).