12 aprile – Due ricoverati e un dimesso, positivi scendono sotto quota 8mila

Ieri in Molise 1 ricovero e 1 dimissione, 324 contagi e 578 guarigioni.

Il Bollettino del 12 aprile 2022

34 PAZIENTI COVID AL CARDARELLI

Nelle ultime 24 ore in Molise si segnalano due nuovi ricoveri nei reparti dedicati ai malati covid. Hanno fatto il loro ingresso alla Cardarelli un paziente di Toro che è ora ricoverato nel reparto anziano fragile, mentre in malattie infettive c’è una persona di Ferrazzano. Ha invece lasciato l’ospedale una persona di Campochiaro che era assistita nel reparto anziano fragile. Salgono quindi a 34 attualmente i pazienti con covid al Cardarelli: 3 di questi sono in terapia intensiva, 20 in malattie infettive e 11 in anziano fragile.

CALA IL NUMERO DEI POSITIVI

Scende sotto quota 8.000 il numero delle persone attualmente positive al Virus Sars-cov 2 nella nostra regione e arriva a 7.973. Questo per effetto di 611 guarigioni nelle ultime 24 ore contro i 449 nuovi casi di positività, accertati in 81 casi da test molecolari e in 368 da tamponi antigenici. Per i tamponi molecolari l’Asrem ha effettuato 1.179 test e quindi il tasso di positività è del 6,9%.

I DATI NAZIONALI

In Italia calano i ricoveri nei reparti ordinari (-49) e nelle terapie Intensive (-3) ma ci sono stati 169 decessi. I casi odierni sono 83.643 su 563.018 tamponi per un tasso del 14,8%.