Ieri in Molise 181 contagi e 20 guarigioni, 2 ricoveri e 1 dimissione

bollettino dell'11.04.2022

324 CONTAGI IN 75 CENTRI MA 578 GUARIGIONI

Scendono a 8.138 gli attualmente positivi in Molise ma è merito, soprattutto, del gran numero dei guariti (oggi 578). I contagi restano alti: nelle ultime 24 ore ne sono stati rilevati 324 in ben 75 comuni della regione. Rilevante il tasso di positività dei tamponi antigenici, perchè su 499 sono emersi ben 315 positivi (tasso al 63.1%). Molto basso invece il tasso per quel che riguarda i tamponi molecolari: su 211 sono emersi solo 9 positivi.

I numeri più alti delle infezioni a Campobasso (oggi 59) seguiti da quelli di Termoli (33), Isernia (22) e San Martino in Pensilis (20). Ci si può 'consolare', appunto, con le guarigioni: ce ne sono state 79 nel capoluogo e 73 nella seconda cittadina della regione. Numeri alti anche a Pozzilli (ben 66).

1 RICOVERO E 1 DIMISSIONE, RICOVERI STABILI

Per una nuovo ricoverato oggi si registra un dimesso. Nel dettaglio una persona di Ripalimosani è entrata in Malattie Infettive (dove ora ci sono 19 degenti) mentre un cittadino di Oratino è stato dimesso dall'Anziano Fragile (dove ora i ricoverati sono 11). Stabile - con 3 pazienti assistiti - la situazione della Terapia Intensiva Covid. Il totale dei ricoverati resta 33.

IL BILANCIO DELLA SETTIMANA SCORSA IN MOLISE

Nell'ultima settimana (4-10 aprile) in Molise si sono avuti 2.426 nuove infezioni, un po' meno delle 2.642 della settimana precedente. Negli ultimi 7 giorni inoltre le guarigioni sono state di più (2.432) dei nuovi casi e pertanto il numero degli attualmente positivi è – sebbene di poco – sceso. In 7 giorni sono stati 15 i ricoveri (più un trasferimento da un reparto ordinario alla Rianimazione) mentre nella settimana precedente erano stati 17. A differenza della scorsa settimana le ospedalizzazioni hanno riguardato però anche la Terapia Intensiva dove ora ci sono 3 pazienti. Dimezzato il numero delle dimissioni ospedaliere (da 10 a 5) e calato quello morti nei reparti Covid che sono stati 4 vs i 7 della settimana precedente. Al momento (dati aggiornati al 10 aprile) in Molise ci sono 8.392 positivi e 33 ricoverati (contro i 27 di domenica 3 aprile). Dei degenti 18 sono in Malattie Infettive, 12 in Anziano Fragile e 3, come detto, in Terapia Intensiva. Infine, bassissimo il numero di somministrazioni di vaccino negli ultimi 7 giorni: 735 di cui oltre 530 booster e 15 quarte dosi.

LA MAPPA DEI CONTAGI COMUNE PER COMUNE

Sono (il dato è aggiornato a ieri 10 aprile) 5 i comuni molisani covid-free. Si tratta di Castelverrino, Pietracupa, San Biase, Castelbottaccio e Provvidenti. Di contro i centri più grandi di Campobasso e Termoli hanno ancora un numero di positivi a quattro cifre (1.576 il primo e 1.148 il secondo). Segue Isernia con 660 cittadini attualmente infetti. Altri 11 comuni hanno più di un centinaio di casi (Agnone, Bojano, Campomarino, Guglionesi, Larino, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Riccia, San Martino, Santa Croce e Venafro). mappa del 10.04.2022

L'ANDAMENTO DEI POSITIVI DA GENNAIO AD OGGI

La curva degli attualmente positivi, tornata a crescere nel mese di marzo, sembra ora essersi assestata.

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia rilevati 28.368 casi per un tasso di positività del 14.7%. I decessi sono stati 115 mentre salgono di 218 unità i ricoveri ordinari e di 1 sola unità quelli nelle terapie intensive.