I libri e la lettura come fonte di sapere e conoscenza. Grazie all’iniziativa dell’associazione “Il Mosaico”, da oggi anche la scuola “Oddo Bernacchia” ha una propria casetta da accudire e nella stessa verranno custoditi nuovi libri per un interscambio che, vista la sua ubicazione in piazza Vittorio Veneto, coinvolgerà non solo la scuola ma tutti coloro che si trovano di passaggio nel centro cittadino.

La consegna è avvenuta questa mattina alla presenza del dirigente scolastico Rossana Scrascia, della docente di arte Carla Di Pardo e gli assessori alla Cultura Michele Barile e all’Istruzione Silvana Ciciola.

Circa cento studenti con in mano un libro hanno partecipato all’inaugurazione della nuova casetta in piazza Monumento, vicino all’edicola. La loro casetta, attraverso la quale favoriranno l’interscambio di libri e dunque di cultura.

“Inauguriamo questa casetta del libro, l’adotteremo con i nostri alunni cercando di farla restare sempre viva – ha detto il dirigente scolastico Rossana Scrascia -. E’ una bella iniziativa promossa dall’associazione il Mosaico e dal Comune di Termoli attraverso l’assessorato alla Cultura. Chi ha ispirato questa iniziativa per la nostra scuola è stata la professoressa Di Pardo che ringraziamo”.

L’idea della casetta con i libri – ricordiamo – nasce da una iniziativa dell’associazione “Il Mosaico” che l’ha già proposta in diversi quartieri della città.

“Sono contentissimo – ha detto Enrico Miele, presidente dell’associazione Il Mosaico e consigliere comunale – che la scuola abbia adottato questa casetta. La possiamo definire postazione n.1 vista la sua posizione in Piazza Monumento. Sarà bellissimo vederla colorata con i libri che hanno portato gli studenti”

Ma c’è di più: “Oggi – ha proseguito Miele – colgo l’occasione per dire che è anche la Giornata Mondiale per la Sicurezza sul Lavoro, e l’azienda GFC di Larino ha donato quattordici libri che andremo ad inserire nelle casette che abbiamo dislocato sul territorio. Continuiamo con questo software della cultura. L’hardware è la casetta che dovremo colorare volta per volta con diverse iniziative”.

Dall’azienda fanno sapere che si tratta del volume, di Sabatino De Sanctis e Davide Scotti, “Il libro che ti salva la vita”. “Questo gesto (la donazione all’Associazione, ndr) è concepito come un’estensione del messaggio sulla sicurezza a tutta la società civile, perché il teme della sicurezza va ben oltre la sicurezza sul lavoro, ma riguarda ogni aspetto della vita quotidiana, e deve entrare nella cultura individuale prima ancora che nella cultura collettiva”.

“E’ una iniziativa – ha detto l’assessore Michele Barile – che ha caratterizzato il primo approccio che Termoli ha avuto nell’ambito della ‘Città che legge’ per il quale è stato sottoscritto il Patto per la lettura. Questa adozione della casetta da parte della scuola Bernacchia è la prova del fatto che istituzioni, associazioni e scuola cercano di lavorare in sinergia per cercare di promuovere e invogliare i più piccoli alla lettura”.

“Non può che far piacere questa iniziativa – ha detto l’assessore all’Istruzione Silvana Ciciola -, i miei complimenti vanno alla professoressa Di Pardo che ha avuto questa idea, alla dirigente Scrascia e soprattutto al consigliere Miele che con la sua associazione dimostra sempre molta sensibilità per la città e per i nostri studenti. E’ una iniziativa lodevole, speriamo che anche gli altri istituti possano condividere e fare la stessa cosa”.