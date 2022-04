10 aprile – 180 contagi e un ricoverato in più. Quasi 8.400 positivi

Ieri in Molise 422 contagi e 235 guarigioni. In Terapia Intensiva un decesso e due nuovi ingressi (un ricovero e un trasferimento da Malattie Infettive)

bollettino del 10.04.2022

2 RICOVERI E 1 DIMISSIONE

Sono due i nuovi ingressi delle ultime ore in ospedale per Covid e di contro c’è una dimissione. In particolare è stato ricoverato un cittadino di Petacciato nel reparto per anziani e un residente di Macchiagodena è stato portato in Malattie Infettive, dove invece una persona di San Giovanni in Galdo è uscita perchè giudicata clinicamente guarita. Allo stato attuale sono 33 i degenti Covid al Cardarelli: 18 sono in Malattie Infettive, 12 in Anziano Fragile e 3 in Terapia Intensiva.

180 CONTAGI E 20 GUARIGIONI

Sono quasi 8.400 i positivi in Molise: oggi ci sono state 181 diagnosi di positività e d’altra parte solo 20 guarigioni. Come ogni domenica però il numero dei test diagnostici effettuati è sensibilmente calato.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono registrati 53.253 casi di infezione per un tasso di positività del 15.1%. I morti sono scesi a 90 (ieri 112). Piuttosto stabili i numeri degli ospedalizzati che rispetto a ieri segnano lievi aumenti: +15 nei reparti ordinari e +3 nelle terapie intensive.