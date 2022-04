1 aprile – Nessun paziente in Rianimazione ma oggi 3 decessi e 516 contagi

Ieri in Molise 318 contagi e 114 guarigioni, 1 ricovero e 1 dimissione

bollettino del 1.04.2022

3 DECESSI NEI REPARTI ORDINARI, 0 PAZIENTI IN INTENSIVA

Il bollettino di oggi dà notizia di 3 decessi avvenuti nelle ultime ore in ospedale, nei reparti covid ordinari. A spirare sono stati un 93enne di Campobasso e un 76enne di Sessano del Molise (entrambi erano ricoverati in Malattie Infettive) e una donna di 97 anni di Ururi, ricoverata invece nell’Anziano Fragile.

L’Asrem rettifica quanto comunicato ieri rispetto al ricovero – il primo dopo diversi giorni – in Terapia Intensiva. Nel bollettino stesso viene spiegato che il paziente in realtà è stato ricoverato nella Terapia Intensiva ma non in quella Covid, e che dunque non è affetto da Covid-19. Quindi restano 0 i posti letto occupati nella Rianimazione per i pazienti che hanno contratto l’infezione e sviluppato la malattia.

OGGI 3 RICOVERI MA 4 DIMISSIONI, SCENDE NUMERO DEGENTI COVID

Ci sono 3 nuove ospedalizzazioni (tutte nel reparto di sub-intensiva) ma al contempo 4 dimissioni (3 da Anziano Fragile e 1 da Malattie Infettive). Nel dettaglio sono stati ricoverati pazienti di Campobasso, Montelongo e San Giovanni in Galdo mentre sono potuti tornare a casa perchè clinicamente guariti pazienti di Agnone, Colle d’Anchise, Termoli e Miranda.

La situazione al Cardarelli è pertanto questa: ci sono 20 degenti assistiti in Malattie Infettive e 9 in Anziano Fragile. Come detto 0 in Terapia Intensiva. Di questi 29 pazienti 5 non sono vaccinati, 6 hanno prima e seconda dose, 19 hanno anche la terza.

OLTRE 500 CONTAGI, ATTUALMENTE POSITIVI SI RIAVVICINANO A 8MILA

Ancora alti i contagi che sono oggi 516, di cui oltre 100 a Campobasso e una settantina a Termoli. Di contro ci sono 180 guariti (57 nel solo capoluogo) ma il dato da segnalare è che il numero di attualmente positivi in regione torna a crescere e ad avvicinarsi (di nuovo) a quota 8mila. Precisamente alle prese col virus ci sono al momento 7.947 persone.

IL MONITORAGGIO NAZIONALE: CONTAGI SCENDONO MA IN MOLISE SONO ANCORA SOPRA LA MEDIA NAZIONALE

L’incidenza settimanale dei casi di contagio torna a scendere e si attesta a 836 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 848 della precedente rilevazione. Continua invece la salita dell’indice Rt che arriva a 1.24 rispetto all’1.12 della passata settimana. Per quanto riguarda l’occupazione dei letti invece risalgono lievemente le terapie intensive: a livello nazionale il tasso è al 4.7% rispetto al 4.5%% di sette giorni fa. Continuano a salire anche i pazienti nei reparti covid ordinari dove si registra un tasso del 15.2% rispetto al 13.9% della scorsa settimana. Le rilevazioni si riferiscono rispettivamente ai giorni 31 e 24 marzo.

Anche in Molise l’incidenza è in lieve decrescita: passa infatti da 890.9 a 877.8. In ogni caso, sia nella scorsa che in questa settimana (il monitoraggio si riferisce al periodo 25-31 marzo), è superiore alla media nazionale. In chiaroscuro l’analisi sui tassi di occupazione ospedalieri. Se infatti il Molise è l’unica regione (insieme alla Valle d’Aosta) con lo 0% di pazienti nelle terapie intensive Covid, nei reparti ordinari è sopra la media nazionale con un tasso del 18.8%.

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia i contagi da Sars-Cov-2 sono stati 74.350 per un tasso di positività del 14.4% (ieri 15% e comunque pressochè stabile da diversi giorni su queste percentuali). I decessi sono stati 154 e salgono i ricoveri: rispetto a ieri sono +83 nei reparti ordinari e +8 nelle terapie intensive.