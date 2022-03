I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Termoli hanno arrestato un 26enne per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. Un arresto che arriva proprio in concomitanza con la Festa della Donna.

In particolare il ragazzo originario di Pescara ma da tempo residente a Termoli ha violato la misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ed è stato colto in flagrante dai militari intervenuti dopo che la donna aveva chiamato il 112 per segnalare che il 26enne si trovava sotto casa sua.

La precedente misura cautelare era stata decisa il 15 novembre scorso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Larino a causa di diverse misure di natura persecutoria tramite pedinamenti e persino aggressioni verbali e fisiche da parte dell’uomo in diverse occasioni tra il 22 luglio e il 23 ottobre dello scorso anno nei confronti della donna.

Secondo gli inquirenti, i comportamenti persecutori erano dovuti al fatto che il giovane non avesse accettato la fine della relazione con la 34enne. Per questo, dopo aver appurato la violazione della misura cautelare, i carabinieri hanno arrestato il giovane e lo hanno trasferito agli arresti domiciliari. La successiva udienza davanti al giudice ha convalidato l’arresto.

“Positivo è stato fortunatamente l’epilogo di questa vicenda che, grazie al perentorio e puntuale intervento dell’Arma, ha permesso di tutelare la vittima ed evitare che il reato in questione potesse portare – come purtroppo spesso accade specie in casi del genere – a ben più gravi conseguenze” commenta l’Arma dei carabinieri.