Aggressione in pieno centro

Violenza inaudita a Bojano, giovane extracomunitario pestato a sangue

L'avventore di un bar in piena notte si è accanito contro il ragazzo che stava passando nei dintorni del centro urbano. Dopo averlo scaraventato a terra lo ha riempito di pugni. Portato in ospedale ne avrà per trenta giorni: ha riportato lesioni al volto e la frattura delle ossa nasali