L’incidente, l’ennesimo nella zona, è accaduto attorno alle 19. Un pedone è stato investito in via Colle delle Api, a Campobasso, strada particolarmente trafficata e dove le auto sono solite sfrecciare.

Un pedone è stato travolto ed è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118 in codice rosso. Le sue condizioni, dunque, sarebbero serie. Sul posto anche una pattuglia della polizia municipale per ricostruire la dinamica del sinistro ed individuare eventuali responsabilità.

Sta di fatto che via Colle delle Api, insieme a via XXIV Maggio, si conferma una delle strade più pericolose della città. Sia lungo la prima, che lungo la seconda, le macchine spesso corrono a velocità sostenuta, incuranti dei passaggi pedonali e delle strade laterali (soprattutto in via XXIV Maggio) che danno accesso ad altre macchine sulla via principali.

Si ripropone dunque la questione dei rallentatori di velocità. Strumenti che potrebbero rappresentare un deterrente alla velocità che frequentemente è la causa principale degli incidenti stradali.