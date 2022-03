Il calo del numero di vaccinazioni alla base della decisione di sospendere le attività al centro attivato un anno fa all’interno dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. La conferma arriva dal direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano che parla di “rimodulazione delle attività con la garanzia che resterà aperto un centro vaccinale nel capoluogo come pure a Isernia e Termoli”.

La data di chiusura del polo inaugurato alla fine di aprile del 2021 potrebbe essere quella del 1 aprile – come ha scritto oggi il quotidiano PrimopianoMolise – anche se Florenzano non conferma questa giornata “mentre posso dire con certezza che l’intenzione è quella avendo somministrato già moltissime dosi e ritenendo sufficiente la sopravvivenza di un solo centro in questa fase della campagna vaccinale”.

Dopo la chiusura del centro vaccinale del Palaunimol il 30 giugno scorso e l’imminente soppressione di quello al Cardarelli, resta in piedi solamente la struttura allestita nei locali della Cittadella dell’economia di contrada Selvapiana a Campobasso.

Il principale hub della nostra regione aveva raggiunto quota 100mila somministrazioni il 18 gennaio 2022: in pratica dall’inizio della campagna (27 dicembre 2020) 1 vaccinato su 6 dell’intera regione ha usufruito di questo prezioso servizio nell’ospedale di contrada Tappino.

Appena ieri, 25 marzo, Primonumero scriveva che è stata superata la soglia delle 685 mila vaccinazioni con Pfizer e Moderna in testa a tutti e l’ultimo arrivato, Novavax, in coda alla classifica