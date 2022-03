Va a fuoco il comignolo, tetto a rischio: carabinieri si improvvisano pompieri

E’ accaduto ieri sera a Castelpetroso. Una nonnina in lacrime, disperata, e gli occhi che guardavano il tetto della sua casa. Una pattuglia dei carabinieri di cantalupo, in servizio in quel momento, la nota e si ferma.

I militari si accorgono che dal comignolo della casa della signora uscivano fiamme e fumo e hanno quindi allertato la centrale operativa di Isernia per chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco che, impegnati altrove, non potevano raggiungere Castelpetroso.

Allora sono stati i carabinieri in servizio alla stazione di Cantalupo che, per evitare il propagarsi dell’incendio e che lo stesso inficiasse la tenuta strutturale dell’immobile, sono saliti sul tetto e usando mezzi di fortuna, sono riusciti a spegnere il fuoco e a mettere in sicurezza l’intero immobile.

Commossam l’anziana signora ha ringraziato i carabinieri insieme agli altri cittadini.