La Bernacchia di Termoli ha espresso il suo fermo ‘no’ alla guerra e stamattina ha dato vita – dalle 10 alle 11 – a ‘Un’ora per la pace’.

Una manifestazione per ribadire l’assoluta contrarietà alla guerra. Bandierine colorate, striscioni, disegni, poesie e letture di brani per cercare, ancora una volta, di far capire come la guerra sia deleteria per tutti.

Dall’Istituto Scolastico fanno sapere che hanno partecipato all’evento tutti gli studenti, dai 3 ai 13 anni, muniti di svariati simboli della pace e di cartelloni e striscioni con frasi significative contro la barbarie della guerra. Tenerissimi i bambini dell’Infanzia, che hanno eseguito un delizioso canto, accompagnato dal movimento delle manine; gli alunni della Primaria hanno recitato filastrocche sul tema e gli studenti della Secondaria hanno declamato poesie d’autore e componimenti propri. Coinvolgente anche il coro, diretto dai professori Nista e Maiellaro, che ha eseguito i brani di Fabrizio De André, Girotondo e La guerra di Piero. Un’ora per urlare, tutti insieme, un ‘No’ alla crudeltà della guerra e un ‘Sì’ alla necessità della Pace, come sottolineato dalla Dirigente Scolastica Rossana Scrascia e dall’organizzatrice dell’evento, la professoressa De Gregorio.

All’evento non sono voluti mancare il Sindaco Francesco Roberti e l’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola. Presenti anche i volontari della Misericordia di Termoli.

“A nome del nostro Istituto – ha detto la preside dell’Istituto Comprensivo Bernacchia Rosanna Scrascia -, e penso di poter parlare a nome di tutte le scuole di Termoli e credo a nome di tutte le scuole del mondo, chiediamo ai capi di Stato e a tutti i politici di portare sempre e solo avanti l’idea di pace nel mondo perchè la guerra è solo distruzione, è solo tristezza e morte. Noi con questa piccola manifestazione vogliamo dire che tutti i bambini del mondo e tutti gli educatori non possono essere che in favore della pace sempre e comunque. Tutto si può risolvere con la diplomazia se c’è la volontà di sedersi intorno ad un tavolo e trovare una soluzione. La guerra deve essere bandita dal mondo, porta solo una infinità di dolore per tutti”.

“Si potrebbe dire molto sulla pace – ha detto il Sindaco di Termoli Francesco Roberti nel suo intervento -, ma credo che oggi noi adulti dobbiamo capire semplicemente che la gioia di questi bambini e il loro sguardo indicano cos’è la pace. Questa è la pace, noi adulti abbiamo l’impegno nei loro confronti di lasciare un mondo migliore fatto di amore. Non possiamo continuare a non vedere tutto quello che succede nel mondo. E allora proprio tramite questi bambini, che sono il futuro, dobbiamo augurarci che ci sarà un mondo migliore. Guardando questi bambini mi sono commosso perchè nello sguardo di ognuno di loro ci sono tanto amore e tanta voglia di stare insieme. Questo deve essere il vero significato della pace”.

“Grazie per aver organizzato questa iniziativa – ha poi continuato l’assessore Silvana Ciciola -, come detto dalla Preside e dal Sindaco la felicità e l’innocenza di questi bambini non può che farci piacere. Oggi con noi c’è una piccola rappresentanza di bambini arrivati dall’Ucraina. Hanno voglia di conoscere i nostri bambini e la nostra scuola, speriamo di poterli scolarizzare presto. E’ bello vedervi tutti qui ad organizzare questa manifestazione per la pace”.