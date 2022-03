Una messa per ricordare Arturo D’Amico, strappato alla vita a 54 anni a causa del covid

Un anno fa se n’è andato Arturo D’Amico, luogotenente dei Carabinieri e comandante della stazione di Campomarino. Sarà ricordato l’8 marzo 2022 con una Messa celebrata alle ore 11 nella basilica Cattedrale di Termoli. Aveva 54 anni ed era uno dei sottufficiali più amati e stimati del territorio. Fino alla fine ha lottato con la speranza di uscire vincitore dal covid, così come lo era stato in tante battaglie sul campo indossando l’uniforme. Purtroppo una malattia che non ha lasciato scampo a migliaia e migliaia di persone se l’è portato via, ma il suo ricordo continua a essere fortissimo e il suo esempio una guida per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di potergli restare accanto. Arturo D’Amico, origini salentine e un amore per il mare infinito, era stato adottato dal Molise e a Campomarino era diventato un riferimento imprescindibile. Rispettoso delle regole, onesto, determinato e con una componente di umanità che lo rendeva unico. La sua scomparsa addolorato profondamente i colleghi dell’Arma dei Carabinieri e i cittadini di un vasto territorio, nel cui esclusivo interesse D’Amico ha lavorato senza risparmiarsi.