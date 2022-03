Ufficio postale di Ururi, servizi garanti dalla postazione mobile

Poste Italiane si è messa al lavoro per andare incontro alle esigenze degli utenti del Comune di Ururi e da oggi – martedì 22 marzo – l’azienda ha comunicato che i servizi sono garantiti grazie alla presenza di una struttura mobile collocata in via Martin Luther King, nelle immediate adiacenze dell’ufficio postale.

Nelle ultime settimane Poste Italiane aveva assicurato la continuità dei servizi attraverso uno sportello dedicato presso la sede di San Martino in Pensilis. Presso la struttura mobile sono disponibili tutti i servizi postali e finanziari, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, nei consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

La struttura mobile sarà operativa fino al completamento dei lavori di manutenzione in corso presso l’ufficio postale di Ururi, il cui termine è fissato, salvo imprevisti, tra due settimane. Nelle vicinanze, con il medesimo orario di apertura è operativo l’ufficio postale di San Martino in Pensilis, dove è disponibile l’Atm Postamat per i prelievi di denaro contante e tutte le operazioni consentite.