Nuova iniziativa per la popolazione fuggita dal conflitto in Ucraina e giunta nel capoluogo molisano. E’ stato attivato nella sede del Terzo Spazio di via Cirese, nel quartiere Cep di Campobasso, lo sportello di orientamento ai servizi territoriali per tutti i rifugiati ucraini presenti sul territorio. Ad annunciarlo la cooperativa sociale Hayet che offrirà il servizio in regime di volontariato.

Lo sportello sarà al momento attivo due giorni a settimana dalle ore 9.30 alle ore 12.30, lunedì e mercoledì, compatibilmente con gli impegni del personale volontario. La linea telefonica sarà invece disponibile tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Saranno disponibili psicologi, assistenti sociali, mediatori culturali, operatori legali.

Contatto telefonico: 3884070979

Contatto e-mail: hayetets@gmail.com

Contatto PEC: hayetets@pec.it