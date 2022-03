Donato Giorgio e Rossano Barbato della Montereale Potenza si sono aggiudicati il Trofeo Paolo e Maurizio Bobbo, gara di bocce, Coppia Regionale, organizzata dalla Madonna delle Grazie Termoli del presidente Gianfranco Di Fonso.

La formazione lucana ha superato, in finalissima, la coppia portacolori del Bocciodromo Comunale Campobasso, composta da Michele D’Elia e Rino Petti.

Al terzo posto, Nicola Borzillo e Agostino Arcobelli della Ferrini Benevento; quarta piazza per Giuliano Iapaolo e Massimino De Tollis della Frosolonese.

Cinquantaquattro le coppie al via per 108 atleti partecipanti, in rappresentanza di società molisane, abruzzesi, laziali, pugliesi, campane e lucane.

A completare il quadro dei finalisti: Pasquale Mangione ed Ernesto Di Iorio della Frosolonese (quinti); Giuliano Panichella e Nicolino Vassalotti della Riccese Riccia (sesti); Gennaro Presutti e Giuseppe Ruggeri dell’Avis Campobasso (settimi); Paolo Patente e Pasquale Vernieri della Garibaldi Pellezzano (ottavi).

Il direttore di gara è stato Lucio Fiorella, arbitro regionale dell’AIAB Molise; gli arbitri di campo, Renato Mobilia, Nazzareno Morlacchetti, Silvio Mancino.

Alle fasi finali della kermesse e alle premiazioni, presenti il vice-presidente della FIB Molise, Pasquale Mangione, il consigliere Mario Perrella e il delegato FIB Isernia, Gregorio Valente. In particolare, Perrella ha ricordato alcuni aneddoti sportivi legati alla figura di Paolo e Maurizio Bobbo.

Presente anche la famiglia Bobbo, che il presidente della Madonna delle Grazie Termoli, Gianfranco Di Fonso, ha ringraziato, ricordando le virtù morali, umane e sportive di due grandi appassionati, nonché validissimi giocatori di bocce, Paolo e Maurizio, scomparsi troppo presto.

Il presidente Di Fonso ha già dato appuntamento al Trofeo Città di Termoli, gara nazionale a coppia, in programma domenica 5 giugno 2022, sempre con l’organizzazione della Madonna delle Grazie.