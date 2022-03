Si svolgeranno lunedì pomeriggio 7 marzo alle 15,30 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli di Rotello i funerali di Donato Adamo Saltarelli, 60enne avvocato deceduto ieri, sabato 5 marzo, in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 87, in territorio di San Martino in Pensilis.

Il pm di turno alla Procura di Larino ha dato il via libera al rilascio della salma per poter svolgere le esequie. Il legale stava guidando la sua Ford Focus verso il paese d’origine, Rotello, quando ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata. Inutili tutti i soccorsi.

La tragedia ha scosso la comunità di Rotello e il mondo forense. Tanti i ricordi affidati a Facebook da colleghi e conoscenti che lo incontravano quasi quotidianamente al Tribunale di Larino.

Fra loro Vincenzo Musacchio, Presidente dell’Osservatorio Antimafia del Molise, che ha dedicato a Saltarelli un post con una foto che li ritrae assieme ad altri colleghi: “Senza parole, triste per la scomparsa dell’amico Avvocato Donato Saltarelli. E’ stato il mio legale in più cause sempre vincenti. Assieme nel Comitato scientifico della Camera Penale di Larino. Una brava persona. Avrei dovuto vederlo lunedì mattina. Che la terra ti sia lieve caro amico”.

Il presidente dell’Ordine degli avvocati del Foro di Larino, Oreste Campopiano, ha commentato: “Una dolorosa terribile scomparsa. Un collega capace, apprezzato, delicato, rispettoso, educato e di grande dignità. Una perdita per tutto il Foro di Larino”.

“Donato era un bravo Avvocato, un amico, una persona onesta e leale – ha scritto Daniela Decaro, consigliera comunale di Termoli, oltre che legale -. Averlo incontrato nel percorso della mia vita mi ha permesso di continuare a credere nella bontà dell’essere umano. Pregherò per te caro Donato, tu da lassù prega per tutti noi”.

Il cassazionista campobassano Romeo Trotta lo ha definito “Un collega eccezionale, mite, educato, una grandissima perdita”. Per Laura Venittelli, già deputata oltre che avvocato, “Donato era una persona speciale”.

Toccanti anche le parole comparse sul manifesto funebre che annunciano “la dipartita di una persona speciale, di un professionista serio, di un uomo di grande umanità strappato alla vita e ai nostri effetti di un tragico incidente stradale”.