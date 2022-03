Trasformazione digitale: in Molise ora è più facile pagare le imposte regionali e avere assistenza

La trasformazione digitale rende il fisco regionale più vicino ai cittadini del Molise grazie a un sistema automatico e digitalizzato che aiuterà le amministrazioni locali a mappare le utenze, effettuare una bollettazione puntuale e a riscuotere le imposte non pagate. Per i cittadini questo si tradurrà in un’imposizione fiscale più equa e nella possibilità di interagire più facilmente anche con degli operatori agli sportelli di assistenza aperti sul territorio per chiedere chiarimenti e segnalare eventuali disguidi.

Si tratta del servizio di supporto alla riscossione delle imposte affidato con gara dalla Regione Molise a Municipia S.p.A., società del Gruppo Engineering La Regione Molise è capofila dell’accordo che potrà essere applicato automaticamente anche a tutti i Comuni che aderiranno e che potranno usufruire dei servizi senza dover espletare una nuova gara d’appalto. Obiettivo: dotare la Regione di soluzioni efficaci ed efficienti, garantendo anche a tutti i Comuni del territorio la disponibilità di procedure e strumenti innovativi e coordinati di gestione e verifica. Un bel vantaggio soprattutto per i piccoli Comuni, il cui volume di Entrate gestite non permetterebbe loro di impegnare le risorse finanziarie e organizzative necessarie per l’acquisizione e la gestione ottimale di questi servizi. I Comuni aderiscono su base volontaria e possono scegliere se usufruire di tutti i servizi o solo di alcuni.

Nei prossimi 4 anni dunque Municipia gestirà digitalmente i servizi di supporto alla riscossione delle tasse locali come Imu, Tares e Tari, la gestione e riscossione delle tasse di affissione e di occupazione del suolo pubblico, tutto il servizio relativo agli acquedotti (compresa la rilevazione delle utenze e la bollettazione), oltre all’accertamento e recupero di tutta una serie di imposte locali non pagate, tra cui il bollo auto di competenza regionale. E’ previsto anche un percorso formativo all’utilizzo dei nuovi software per il personale dei Comuni che sceglieranno di aderire.

Come anticipato, il nuovo servizio prevede anche di avvicinare il fisco regionale ai cittadini e rendere più facile chiedere chiarimenti in merito alle loro bollette o segnalare disguidi nei pagamenti, grazie all’attivazione di tre sportelli di assistenza sul territorio dove sono presenti operatori con i quali gli utenti potranno interagire e parlare direttamente, al telefono tramite call center o di persona. Gli sportelli sono attivi a Campobasso, Isernia e Termoli, dal lunedì al venerdì con orario 9.00 – 13.00 e 15.00 – 17.00; il sabato 9.00 – 13.00.

Tutto questo porterà anche alla costituzione di un’Anagrafe Immobiliare e Territoriale che consentirà la riorganizzazione degli archivi dei Comuni e una migliore pianificazione e controllo della fiscalità locale e del territorio, con la rilevazione e la mappatura di tutti gli immobili comprensiva di dati sulla destinazione d’uso e la georeferenziazione dei numeri civici. Nella pratica, sarà possibile riordinare la numerazione civica e la toponomastica collocando numeri civici e cartelli con i nomi delle vie dove mancano, aggiornare la cartografia territoriale e uniformare gli archivi comunali con quelli catastali, rilevando e sanando eventuali anomalie e discrepanze.