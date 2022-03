Si apre il mese dedicato al ‘Patto verde per il Molise’ e inizia la serie di incontri e dibattiti destinati alla partecipazione dei molisani, cittadini, imprese, associazioni, portatori di idee e proposte con le Agorà, luoghi di incontro e di confronto nate da un’idea del Partito Democratico. In realtà in tutta Italia le Agorà stanno vedendo la partecipazione di persone provenienti dai più disparati ambiti della società civile e da qualsiasi esperienza civica o politica. Ora è il turno del Molise. Venerdì il progetto verrà presentato nel corso di una conferenza stampa, ma il segretario regionale del partito Vittorino Facciolla anticipa i temi e gli appuntamenti.

Il 4 aprile a Montagano si svolgerà la prima Agorà intitolata: ‘Da rifiuto a risorsa, per una nuova economia circolare’. L’evento di Montagano prevede la partecipazione dell’onorevole Chiara Braga, del prof. Umberto Arena, della dott.ssa Francesca Cuna, del dott. Francesco Lombardi e di Vittorino Facciolla.

L’11 aprile, a Campobasso, “Energia e territorio, prospettive per il Molise”. Il 22 aprile, a Campomarino, “Coltivare il futuro, quale agricoltura per il Molise”. Infine a conclusione del mese il 27 aprile, a Staffoli, l’Agorà su “Paesaggio ed identità culturale”.

“Le Agorà – spiega Facciolla – hanno una struttura fissa, ognuna si sviluppa intorno ad un tema che è ritenuto di interesse per la comunità territoriale. L’incontro inizia con gli interventi dei relatori che espongono i dati e fotografano il fenomeno che è tema centrale e cardine dell’Agorà alla quale si sta partecipando. Si formano i gruppi di lavoro organizzati sulla base degli ambiti di provenienza e le esperienze dei vari partecipanti. I membri di ogni gruppo discutono di un ambito in particolare, si confrontano sulle loro esperienze e formulano lo loro proposte. I referenti di ogni gruppo al termine dell’incontro espongono al tavolo dei relatori le proposte. Il tutto dura circa due ore ed è previsto un coffe break. L’obiettivo – conclude – è uno ed è fondamentale: immaginare e costruire concretamente il futuro partendo dall’ascolto e dalla partecipazione dei cittadini”.