Tracollo dei Lupi: avanti 2-0, si fanno rimontare 3-2 dal Picerno

Sconfitta pesantissima per i Lupi che rimediano un’altra figuraccia nel recupero contro il Picerno. La squadra di Cudini interpreta un copione molto simile a quello visto allo ‘Zaccheria’ domenica scorsa: in vantaggio per 2-1 dopo i primi 45 minuti di gioco, il Campobasso si smarrisce e si fa rimontare dagli avversari nel secondo tempo.

In provincia di Potenza va in scena il recupero della gara rinviata per neve lo scorso 5 marzo. Lucani a caccia di punti per consolidare la posizione nei playoff e fanno correre il primo brivido lungo la schiena dei molisani quando al 14′ Menna sfiora l’autogol. Altro rischio per i Lupi tre minuti dopo con De Ciancio.

Partita subito emozionante grazie ai protagonisti in campo. Nel pacchetto offensivo di casa sono schierati Parigi, ex di turno (ha iniziato la stagione proprio con la formazione del capoluogo molisano) e Reginaldo, giocatore brasiliano di lunga esperienza anche sui campi di serie A e serie B. Cudini invece schiera Emmausso in attacco dal primo minuto assieme a Rossetti e a Liguori. E’ l’unica novità rispetto all’undici che ha subito la pesante sconfitta col Foggia domenica scorsa.

Scampato il pericolo nei minuti iniziali, la squadra molisana sblocca il risultato. E’ il minuto 21 quando Pace, reduce da una prestazione sotto tono a Foggia, ruba palla e calcia un tiro velenoso che si insacca nel ‘sette’, imprendibile per il numero uno di casa. Campobasso in vantaggio. Alla mezz’ora rossoblù vicinissimi al raddoppio: Tenkorang non arriva per pochissimo sul lancio di Liguori.

Reazione dei padroni di casa con Parigi: conclusione violenta al 34′, Raccichini respinge con i pugni. Ma il Lupo morde per la seconda volta: Rossetti dribbla un avversario e conclude quasi dal limite dell’area. Ribatte Viscovo, Emmausso è più veloce di tutti e conclude: è il 35′ e gli ospiti sono sullo 0-2.

La partita si accende, la reazione del Picerno è immediata. Fiammata dell’ex di turno Parigi, oggi indiavolato: dà del filo da torcere alla difesa rossoblù. L’attaccante prima chiama agli straordinari il portiere del Campobasso che si salva in corner. Sugli sviluppi del successivo angolo, Parigi non sbaglia e firma l’1-2. Esulta l’ex attaccante dei Lupi. Gli ospiti protestano perchè l’azione si è sviluppata mentre Rossetti era rimasto a terra dolorante per un infortunio.

Si torna negli spogliatoi dopo due minuti di recupero e con i Lupi in vantaggio.

Meglio il Picerno in avvio di ripresa che ha due buone occasioni con Pitarresi (55′ e 65′). Nella seconda occasione Raccichini ‘vola’ per evitare il 2-2. Altra chance per i locali al 68′, il portiere rossoblù salva in due tempi. In affanno il Campobasso, i locali ottimizzano il forcing al 68′ quando realizzano il 2-2 con Esposito.

A questo punto Cudini sceglie di cambiare Rossetti, al suo posto Persia. Pochi secondi e nell’incredulità dei tifosi campobassani il Picerno ribalta la situazione: gran gol dal limite dell’area di Pitarresi per il 3-2. L’unico vero tiro dei Lupi è all’83’ con Candellori che prova a sorprendere Viscovo con un’acrobazia, ma non inquadra la porta. Il tecnico rossoblù decide di inserire negli ultimi 5 minuti Merkaj e Bolsius (al posto di Liguori e Candellori) per evitare un’altra pesante sconfitta. Ma è il Picerno a sfiorare la quarta rete al 92′, salva Raccichini.

Al triplice fischio sono solo i lucani a gioire. Quella che doveva essere la gara del riscatto dopo il ko di Foggia diventa il match dei rimpianti. La strada verso la salvezza diretta è di nuovo complicata per i rossoblù, attesi nel prossimo impegno contro il Francavilla.

IL TABELLINO

PICERNO: Viscovo, Rodriguez, Ferrani, De Franco, Setola; De Ciancio (51’ Pitarresi), Dettori, De Cristofaro (51’ Esposito), Senesi (79’ Ferrani); Reginaldo (46’ Gerardi), Parigi (60’ Di Dio).

ALL.: Colucci

CAMPOBASSO: Raccichini; Fabriani, Menna, Dalmazzi, Pace; Candellori(83’ Merkaj), Bontà, Tenkorang; Liguori (83’ Bolsius), Rossetti (74’ Persia), Emmausso.

ALL.: Cudini

ARBITRO: Michele Delrio di Reggio Emilia.

Assistenti: Paggiola di Legnago e Tempestilli di Roma 2. Quarto ufficiale Gigliotti di Cosenza.

MARCATORI: 21’ Pace (C), 35’ Emmausso (C), 37’ Parigi, 69’ Esposito, 75’ Pitarresi.

Note: ammoniti De Ciancio, Dettori, Di Dio (P), Candellori, Persia (C). Presenti circa 400 spettatori di cui una quarantina da Campobasso.