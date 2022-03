Tornano i Campionati nazionali di nuoto: 22 atleti dal Molise

Sono 22 gli atleti molisani che da giovedì 25 a mercoledì 30 marzo saranno impegnati nei Criteria Nazionali Giovanili, la manifestazione giovanile di nuoto più importante, che torna dopo due anni di stop per la pandemia, nello stadio del Nuoto di Riccione. Alla manifestazione hanno accesso i migliori 30 atleti nazionali per gara e anno di nascita, fatta eccezione per le gare dei 1500 e 800 stile libero che prevedono la partecipazione solo dei 20 migliori atleti nazionali.

A Riccione dal 25 al 27 marzo gareggerà il settore femminile, da 28 al 30 marzo 2022 il settore maschile.

“Quest’anno il movimento natatorio del Molise – commenta l’avv. Amelia Mascioli delegato regionale della Fin – concorre a Riccione con un numero importante di atleti, segno che il nuoto regionale conferma una crescita crescente e di qualità che prosegue ormai da diverse stagioni. I Criteria sono il ritrovo dei migliori talenti italiani a livello giovanile e, nella nostra squadra abbiamo atleti di punta che sicuramente occuperanno posizioni di alta classifica. Sono dunque particolarmente soddisfatta del lavoro svolto dalle società molisane e dai loro tecnici, ancor di più in ragione degli immensi sacrifici che, per via del covid prima e del caro energia oggi, stanno gravando particolarmente sulla impiantistica sportiva afferente il mondo acquatico”.

HIDRO Sport

Colalillo Sara (2008 categoria ragazzi)

100 e 200 dorso

Di Ridolfo Miriam (2009 categoria ragazzi)

50 e 100 stile libero

Lomastro Alice (2009 categoria ragazzi)

50 Stile libero

Muccitto Giovanna (2008 categoria ragazzi)

50 e 100 stile libero

100 e 200 farfalla

200 misti

Agostini Daniel (2006 categoria ragazzi)

100 e 200 dorso 200 misti

Catelli Alessandro (2006 categoria ragazzi)

100 rana

Iacovelli Antonio (2005 categoria juniores)

100 e 200 delfino

Tedeschi Ermanno (2005 categoria juniores)

100 e 200 stile libero

Gallesi Marco (2003 categoria cadetti)

50 e 100 stile libero

50 e 100 farfalla

Perlino Emanuele (2003 categoria cadetti)

100 e 200 stile libero

H20 Sport

Rossano Sofia (2008 categoria ragazzi)

100 e 200 dorso e 100 farfalla

Silvaroli Sofia (2008 categoria ragazzi)

100 e 200 rana

Cavina Sofia (2008 categoria ragazzi)

50 stile libero

De Paola Marta (2006 categoria juniores)

200 delfino

Mancini Sofia (2006 categoria juniores)

50 rana

Stinziani Camilla (2006 categoria juniores)

200 e 400 misti

Lonati Martina (2004 categoria cadetti)

50 100 e 200 farfalla

Angelilli Luca (2002 categoria cadetti)

100 e 200 rana e 200 misti

Emmedue

Orrino Sofia (2009 categoria ragazzi)

50 e 100 stile libero

Cantalupo Giuseppe 2008 categoria ragazzi)

200 farfalla 400 misti

D’Agostino Alessio (2007 categoria ragazzi)

100 e 200 dorso e 50 stile libero

Trevisi Alessandro (2005 categoria juniores)

50 e 100 stile libero

50 e 100 dorso

50 delfino