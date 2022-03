Torna la neve, scuole chiuse in alcuni comuni

E’ stato un risveglio imbiancato per numerosi comuni molisani: dopo le temperature gelide registrate la scorsa notte, dalle prime ore del mattino di oggi – 8 marzo – fiocchi consistenti stanno cadendo su Campobasso e in alcuni centri delle aree più interne. Diversi centimetri di neve si sono accumulati sulle strade dove per ora non si registrano particolari disagi.

Inoltre, nel corso della notte spolverate gelide hanno ricoperto tetti e strade di alcuni paesi del Basso Molise. Sono gli effetti della nuova perturbazione artica che sta interessando la regione e parte del Paese provocando l’abbassamento della colonnina di mercurio e l’ennesima nevicata dei primi giorni di questo freddo mese di marzo.

Questa mattina, in considerazione dell’ondata di maltempo, alcuni sindaci hanno deciso di chiudere le scuole: attività didattica sospesa in classe a Ferrazzano e a Torella.

A Campobasso invece la Sea Servizi e ambiente spa ha riattivato il piano neve per evitare disagi soprattutto in prossimità degli istituti scolastici, regolarmente aperti. “Nuovamente operativo il piano neve dalla prime luci dell’alba per garantire la viabilità cittadina. Con l’intensificarsi delle precipitazioni sono stati chiamati in servizio tutti i mezzi operativi. Le squadre di operatori hanno spalato la neve dagli ingressi di tutti gli Istituti scolastici cittadini. Non si registrano particolari disagi ma si consiglia di prestare prudenza”.