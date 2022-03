Torna la neve alla vigilia della primavera: fiocchi e temperature vicine alle zero

A poche ore dall’equinozio di primavera e dall’inizio della stagione più calda, una parte del Molise ‘ripiomba’ nel pieno dell’inverno dal punto di vista meteorologico. Temperature rigide e vicine allo zero a causa di un impulso freddo dalla Russia in diversi centri della regione. E nel pomeriggio i fiocchi hanno imbiancato alcuni paesi del Fortore (come Sant’Elia a Pianisi, a cui si riferisce la foto in pagina), nè sono escluse precipitazioni nevose nel capoluogo dove intorno alle 17 la colonnina di mercurio segnava 3 gradi. La situazione potrebbe peggiorare nella notte con l’abbassamento delle temperature, come previsto dagli esperti del meteo. Sarebbe il colpo di coda dell’inverno nonchè l’ennesima nevicata di questo marzo, un mese che così freddo non si ricordava da tempo.