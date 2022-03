Ci sono due elementi che spiccano nella risposta fornita alcuni giorni fa in Consiglio regionale dal governatore Donato Toma all’interrogazione dei 5stelle sulla questione rifiuti. Il primo: la Regione Molise ufficialmente ammette che la discarica di Montagano ha vita breve. Anzi, brevissima. Il secondo (si rintraccia per lo più in quello che non c’è scritto): l’assenza di una soluzione al problema della produzione di indifferenziato – il rifiuto per eccellenza – che oltre 50 comuni del Molise centrale conferiscono nell’unico impianto pubblico situato di contrada Colle Santo Ianni.

E’ talmente evidente la mancanza di un’idea per evitare una crisi ambientale l’anno prossimo che c’è già la pezza a colore: portare l’indifferenziato di quasi mezza regione nelle discariche private di Isernia e Guglionesi.

Per capire le ricadute bisogna immaginare la scena: domani mattina Ferrazzano – che fa la raccolta differenziata – ha nel suo eco-calendario la giornata dedicata all’indifferenziato. Ne raccoglie 200 chili (è solo un esempio), prende un camion (adatto allo scopo ammesso che ne abbia uno) e percorre una sessantina di chilometri per raggiungere la discarica del basso Molise dove scaricherà, con costi più elevati rispetto al conferimento a Montagano, qualche quintale di rifiuti prodotto dai residenti del paese.

Potrà fare tutto questo perché – come ha spiegato Toma in aula replicando al consigliere Fabio De Chirico – il criterio di prossimità per il quale ognuno conferisce rifiuti nel sito più vicino deve accordarsi anche con quello dell’autosufficienza. Organizzare il servizio in modo che questi principi vengano rispettati è compito della Regione Molise che agisce mediante gli Ambiti territoriali ottimali (Ato) all’interno dei quali è presente una rete integrata di impianti di smaltimento. Fino al 2016 gli Ato erano tre. Dall’ultima revisione del Piano dei rifiuti ne è sopravvissuto uno solamente e poiché “secondo le prescrizioni di legge e di piano, tutti gli impianti appartenenti allo stesso Ato sono da considerarsi tra quelli più vicini utilizzabili da ogni singolo Comune di riferimento” ogni paese o città può conferire dove gli pare. Anche se questo si traduce in costi più alti per i cittadini, aumento del traffico sulle arterie e dell’inquinamento.

L’unico limite previsto dalla legge è rappresentato dai rifiuti urbani extraregionali: quelli non possono essere portati nelle nostre discariche (né pubbliche né private). E’ successo solo una volta con le ecoballe della Campania quando l’allora governatore Michele Iorio firmò un decreto per aiutare la regione a noi vicina a smaltirle in Molise. Molti ricorderanno ancora le veementi proteste seguite a quella decisione.

Quello che anche oggi si può fare, invece, è stringere accordi con altre regioni (e ce ne sono) per lo smaltimento e il recupero di rifiuti riciclabili.

Ma come evitare che ogni mattina decine di camion, magari anche vecchi e malconci come sono i mezzi dei nostri piccoli comuni, vengano dirottati sulla Bifernina o sulla Statale 17?

La soluzione che aveva proposto il gestore dell’impianto di Montagano, Giovanni Giuliani era il recupero di una discarica dismessa a Colle D’Anchise, ma quella idea è tramontata presto anche perché i rifiuti li facciamo tutti ma una discarica sotto casa non la vuole nessuno. Il piano B è l’ampliamento del sito di Colle Santo Ianni esteso già su 17 mila metri cubi (parliamo della sola discarica non di tutto l’impianto) che equivalgono a 20400 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati.

Di questo allargamento ne abbiamo parlato molti mesi fa e da allora non sono stati fatti passi avanti significativi. Toma nella sua risposta (che poi gli è stata scritta dall’avvocato Matteo Iacovelli, dirigente in servizio in Regione) non fa minimamente accenno a questa possibilità. Anzi, proprio in quella sede ha parlato della necessità di rivedere il Piano dei rifiuti che è in fase di rivisitazione da parte della struttura regionale competente in materia di rifiuti “compatibilmente – questo ha letto Toma in aula – con l’assenza di personale”.

Il tempo stringe ed è lo stesso servizio regionale a ribadirlo: entro il 2023 a Montagano non ci sarà più posto per l’immondizia. La burocrazia in questi casi è molta e se si aspetta che il Piano dei rifiuti dica dove dev’essere previsto che venga scavata una nuova buca per l’indifferenziato di 56 comuni del Molise centrale c’è il rischio molto concreto che non ce la si faccia per l’anno prossimo. Secondo il commissario della comunità montana Domenico Marinelli (lui rappresenta l’ente proprietario) si è già “fortemente in ritardo”.

Conviene a qualcuno questo immobilismo?