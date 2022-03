“La presidente della Commissione per la parità e pari opportunità della Regione Molise Mariagrazia La Selva si è dimessa“. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno quasi all’inizio della seduta del Consiglio regionale di oggi, 22 aprile. Lo comunica brevemente all’Aula il vice presidente Gianluca Cefaratti, che oggi guida l’assise in assenza del presidente Salvatore Micone.

Ieri sera La Selva ha inviato a Palazzo D’Aimmo la lettera con cui ha rassegnato le dimissioni. Contestualmente hanno lasciato il loro incarico di componenti della Commissione Parità Giuseppe Taddeo, Carmelina Sica e alcuni giorni fa era andato via anche Antonio Luigi Petroni.

A Primonumero la presidente dell’associazione Liberaluna Onlus e ormai ex presidente della Commissione per la Parità, nominata poco meno di un anno fa (nell’aprile 2021, ndr), spiega i motivi di una scelta che farà rumore. Scelta che sembra legata ai continui scontri interni tra i componenti: lo scambio di accuse è emerso anche pubblicamente tra conferenze stampa e comunicati al vetriolo.

“Io avevo degli obiettivi, volevo fare delle attività con la commissione. Non mi è stato consentito perchè sono stata al centro di attacchi continui“, spiega La Selva. Nemmeno il capo dell’assemblea di Palazzo D’Aimmo è riuscito a placare le tensioni che si erano accese nelle scorse settimane: “Ho invitato il presidente Micone un mese fa ad una riunione della commissione. Micone ha chiarito alcuni passaggi legali sui miei compiti e sul mio ruolo, in pratica gli argomenti su cui era stata attaccata”. Non è servito: nell’ultima riunione le tensioni sono esplose. “Giovedì scorso, nell’ultima riunione, sono stata attaccata nuovamente”.

Quindi, la decisione di rassegnare le dimissioni. “Qui non si pensa alle attività della Commissione, ma ai giochi politici: io sono una presidente che rappresenta un governo di centrodestra – conclude La Selva – e sono stata accusata continuamente da componenti nominati dai partiti della minoranza, Pd e M5S. Mi sono resa conto che non riesco a lavorare come presidente della Commissione e ho deciso di lasciare”.