Termoli, disposta l’autopsia sul corpo di Padre Luigi Russo. Il cordoglio del sindaco

È stata disposta l’autopsia sul corpo di Padre Luigi Russo, il sacerdote della chiesa di Santa Maria della Vittoria (per tutti La Madonna a lungo), deceduto ieri all’ospedale di San Giovanni Rotondo dove era stato trasferito il giorno prima per una commozione cerebrale seguita a una fatale caduta.

Rinviato, per il momento, l’estremo saluto al parroco, morto a soli 63 anni, fissato in un primo momento per domani 24 marzo. La salma si trova al momento nell’obitorio dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, a disposizione della magistratura.

È un giorno di dolore per Termoli, e non solo per la comunità religiosa. Anche il sindaco Francesco Roberti insieme all’amministrazione comunale tutta ha voluto esprimere il suo più sentito cordoglio per la scomparsa di Padre Luigi avvenuta all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza.

“Alla famiglia di Padre Luigi, in questo momento di grande dolore, giungano le più sincere condoglianze per una perdita che ha colpito l’intera cittadina, la comunità ecclesiale e i numerosi fedeli a lui devoti”. Grande anche il cordoglio della Diocesi di Termoli-Larino: “In comunione di preghiera tutta la diocesi affida padre Luigi al Signore Gesù Cristo con gratitudine per il dono della sua esistenza e del suo ministero a servizio della Chiesa universale con un pensiero di suffragio e grande affetto nell’intercessione amorevole della Vergine Maria. Il Signore ci illumini nell’evento che patiamo affinché da questa sofferenza possiamo comprendere e accogliere, custodendolo, il disegno di Dio su padre Luigi e sulla sua opera”.