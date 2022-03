Termoli, dieci anni di matrimonio per David Battista e Maria De Lerma di Celenza e di Castelmezzano

Un percorso di vita costruito giorno dopo giorno con reciprocità e grande amore. Per un attimo il pensiero va al primo incontro poi, con il cuore carico di emozione, torna all’oggi e lo sguardo diventa un abbraccio condiviso con due splendidi figli tra mille esperienze e tanta gioia.

Sono proprio Cloe e Christian a fare gli auguri a papà David Battista e Maria De Lerma di Celenza e di Castelmezzano in occasione del loro decimo anniversario di matrimonio. Felicitazioni dalle famiglie, dai parenti e dagli amici con un pensiero di affetto in questa giornata così importante. Il percorso continua, consolidando sempre i valori più belli e trasmettendoli dando senso alla vita.