Terminal, bagni nuovi per i pendolari ma sono chiusi col lucchetto

Bagni chimici praticamente nuovi ma non utilizzabili. Parliamo dei servizi igienici del Terminal bus di Campobasso, che purtroppo sono chiusi con il lucchetto. In effetti, verificando di persona, le maniglie non aprono le porte dei cinque bagni presenti alle spalle del bar. Una situazione che crea disagi ai tanti, tantissimi molisani che quotidianamente frequentano la zona per spostarsi in autobus da un centro all’alto della regione.

Le persone sono così costrette a continuare a chiedere di usufruire dei servizi igienici al titolare del bar. Un vero peccato, considerando che si tratta di installazioni recenti ma che non possono ancora essere utilizzate. La segnalazione è arrivata da parte di più cittadini e in particolare da un nostro lettore, Natalino Stocco, che denuncia “lo stato di abbandono della struttura dove ogni giorno migliaia di persone studenti e viaggiatori si ritrovano una Terminal non adeguato alle loro esigenze”.

A suo dire, “mancano le sale di aspetto confortevoli e riscaldate. Mancano i servizi essenziali, i bagni per uomini che per donne. Quelli che l’amministrazione Gravina ha installato con fondi comunali sono chiusi al pubblico da quando sono stati installati dalla ditta vincitrice dell’appalto. Per esigenze fisiologiche ci sono i pullman nel parcheggio, oppure i due bagni messi a disposizione dal gestore del bar. Troppo poco per quelle persone che transitano ogni giorno al terminal bus”.

Stocco elenca poi una serie di interventi di cui necessiterebbe il terminal bus: “Manca un adeguato impianto antincendio con manichette e lance a parete, chiusini a livello stradale per attacco autopompa vigili del fuoco, estintori carrellabili a polvere da 50 kg per eventuali incendi che si possono sviluppare sugli autobus di linea, nonché un punto sanità completo di cassetta di pronto soccorso per gli utenti del terminal bus. Queste sono alcune priorità di questa struttura che dovrebbe essere ultimata una volta per tutte per dare decoro alla città di Campobasso”.