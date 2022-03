Telemedicina, approvate linee di indirizzo per accorciare distanza fra ospedali e pazienti

Sono state approvate con Decreto del commissario ad acta Donato Toma le prime Linee d’indirizzo operative per i servizi di telemedicina della Regione Molise. Il documento approvato è pubblicato individua standard qualitativi, tecnologici e organizzativi uniformi a livello regionale, anche rispetto a quanto previsto dal Pnrr e da Agenas, che identificano la telemedicina strumento per realizzare l’obiettivo della casa come primo luogo di cura attraverso la domiciliarità delle prestazioni sanitarie.

“È un tassello preparatorio in vista delle risorse che il Pnrr destinerà al Molise per la telemedicina – spiega il commissario ad acta e presidente della Regione Donato Toma – Le linee operative puntano a disegnare una cornice regionale che armonizzi gli indirizzi e i modelli applicativi della telemedicina in Molise, presupposto all’interoperabilità e all’interconnessione dei servizi”.

Il Decreto fornisce indicazioni da adottare a livello regionale, sulla scorta di quelle nazionali, per l’erogazione di alcune prestazioni di telemedicina come la televisita, il teleconsulto medico, la teleconsulenza medico-sanitaria, la teleassistenza, la telerefertazione.

L’obiettivo è di strutturare un sistema regionale organico e accorciare le distanze tra medici e cittadini facilitando l’accesso alle prestazioni di prossimità, soprattutto nelle zone interne della regione.

“È determinante procedere in questo modo – osserva ancora Toma – in un territorio dalle peculiarità orografiche ed epidemiologiche come il Molise, con un alto tasso di patologie croniche”.