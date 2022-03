C’è qualche altro giorno di tempo per votare e sostenere il Teatro del Loto nel concorso Art Bonus 2021, l’iniziativa del Governo per la riqualificazione, con l’efficienza termica, il restauro architettonico di un immobile luogo di cultura. Sarà consentito un credito di imposta, pari al 65% dell’importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico.

Attualmente il ‘gioiellino’ di Ferrazzano, che ha già scalato la classifica e scalzato concorrenti più importanti, è al quarto posto in classifica ed è vicinissimo a superare la soglia dei 6mila voti: finora ne ha ottenuti 5955 per l’esattezza. Finora sul ‘podio’ nella classifica parziale del concorso ci sono l’Arena Verona (quasi 13mila), il Monastero del Carmine a Bergamo (circa 10.700) e poi Ipogeo San Michele Grotta Altamura a quasi 9850.

“Attacchiamo le prime tre posizioni”, le parole del direttore artistico del Teatro del Loto Stefano Sabelli. In questa ‘partita’ è scesa in campo anche la Regione e in particolare l’assessore regionale al Turismo e Cultura Vincenzo Cotugno che ha invitato i molisani a sostenere con forza quello che è stato già definito da alcune importanti riviste specializzate “il più bel piccolo Teatro d’Italia“: “Un mese fa sembrava impossibile solo immaginarlo. Oggi invece con gioia possiamo annunciare che il progetto ‘Art Bonus’ del Teatro del Loto di Ferrazzano ha superato i 5.500 voti in tutta Italia ed è nei primissimi posti della classifica provvisoria (primo assoluto fra i Teatri) che il 21 marzo lascerà in gara, per altri dieci giorni sui social, i dieci progetti più votati per il premio Art Bonus dell’anno 2021. Tutti noi molisani possiamo sostenere con gioia questo Progetto, esempio di resilienza culturale attiva nel Molise dei Borghi interni, con un semplice click. Ogni tanto è bello ricordare che anche Davide può vincere con Golia! Continuiamo a sostenere il Loto. Un progetto che fa bene al Molise”.

Quindi, chi non lo avesse ancora fatto può sostenere il Teatro del Loto cliccando qui fino al 21 marzo. Alla seconda fase accederanno solo i primi dieci classificati e si potrà votare solo sui social. Le preferenze raccolte in questo modo si sommeranno ai voti totali.

Con l’Art bonus il Teatro del Loto sarà riqualificato dal punto di vista energetico, sarà impermeabilizzato il tetto e recuperate tutte le terrazze dell’immobile di piazza Spensieri. Infine, sarà oggetto di un intervento di riqualificazione architettonica attraverso il restauro degli esterni.