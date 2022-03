Nel 2021 il numero i contenziosi sulla sanità è aumentato del 150%: forse non è un caso dal momento che parliamo del secondo anno caratterizzato dalla pandemia. A certificare il boom di ricorsi è il Tar Molise nella cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario che si è svolta oggi pomeriggio (20 marzo) al convitto ‘Mario Pagano’ di Campobasso. Il presidente del Tribunale amministrativo regionale Nicola Gaviano ha illustrato la relazione sull’attività giurisdizionale svolta nel 2021.

“L’esplosione dei conteziosi accomuna il Molise alla Calabria, regione che condivide con il Molise la condizione di commissariamento. Tale impennata nel settore sanitario è stata messa in evidenza nell’analoga relazione del Tar che qualche giorno fa si è svolto in Calabria”, ha sottolineato il presidente Gaviano. “Questa materia, che negli anni precedenti aveva avuto una trentina di ricorsi per anno, nel 2021 ne ha avuti 74 sui 413 ricorsi proposti al Tar. Sicché le sue proporzioni sono aumentate del 150% circa“.

Lo scorso anno si sono registrati conteziosi tra l’utenza (soprattutto le associazioni) e la pubblica amministrazione, tra quest’ultima e gli operatori sanitari, tra aree territoriali.

Il massimo rappresentante del Tribunale amministrativo regionale ha rimarcato un’altra criticità: nonostante sia in piano di rientro dal 2007 ( e quindi da quindici anni) e nonostante la lunga fase di commissariamento, ruolo ricoperto da ex presidenti e da tecnici, il Molise non riesce a ripianare il debito sanitario. “Non vi è di certo bisogno di ricordare che per le condizioni di dissesto, la Regione si trova da tempo sottoposta a commissariamento e il dissesto – lungi dal ridursi – sembra continuare a crescere con difficoltà strutturali e nodi insoluti“.

Il presidente del Tar Molise ha al tempo stesso tracciato un bilancio dell’attività svolta dagli uffici amministrativi che scontano l’insufficienza di organico: il numero dei magistrati è sceso a tre (erano quattro). Pur comportando qualche rallentamento nell’attività, ciò non ha impedito la pubblicazione di 344 sentenze ordinarie nel 2021, 53 in forma semplificata e 35 decreti decisori.