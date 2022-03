E’ un giorno da ricordare per la bella signora Filomena Del Greco che taglia un traguardo importante e festeggia 80 anni. E’ un giorno di festa non solo per lei, ma anche per tutta la famiglia alla quale Filomena non ha mai fatto mancare amore e serenità. Madre affettuosa e nonna super premurosa, non si è mai risparmiata: è stata sempre una grande lavoratrice. E poi è un’abile cuoca: Filomena ha ‘coccolato’ i suoi familiari preparando loro gustosi piatti. A lei gli auguri speciali del caro marito Antonio, dei figli Annamaria e Domenico e dei nipoti e pronipoti tutti.