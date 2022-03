Dopo la Fresilia e l’emergenza vissuta a Castelpizzuto per la frana che ha distrutto la sp 21, c’è un’altra strada che entra ‘di diritto’ nell’elenco delle arterie della provincia di Isernia fortemente a rischio: si tratta della provinciale 73, ‘Verrino’, che prende il nome dal corso d’acqua che crea suggestive cascate in questa zona. La via collega Agnone alla località Sprondasino (in territorio di Civitanova del Sannio) con diramazione per Poggio Sannita: fortemente degradata e abbandonata, necessita di interventi urgenti dopo che dieci anni fa una frana ha provocato danni ingenti sul tracciato.

Proprio da Poggio Sannita, piccolo borgo abitato da appena 600 anime, i consiglieri di minoranza del gruppo ‘Uniti per Poggio Sannita’ chiedono all’ente guidato da Alfredo Ricci di intervenire urgentemente per la sistemazione e il ripristino di un’arteria fondamentale per i residenti e per le piccole aziende della zona. “La sp73 consente di raggiungere a valle – spiega il consigliere comunale di opposizione Tonino Palomba – le contrade Fascianella, Sente I e Sente II, San Pietro, Valle del Porco, San Cataldo, Rimanci, Quarto II e Quarto I, Mucchi, Carapellese, Castel di Croce/Macchia bovino e Castel di Croce/Scuola, Scalzavacca. Le attività delle aziende agricole, zootecniche e commerciali presenti sul territorio, di notevole importanza per l’economia locale, risentono notevolmente the difficoltosi collegamenti con le arterie principali della zona, ossia la Fondovalle del Verrino e la Trignina, nonché con i centri abitati di Poggio Sannita e Agnone”. La cittadina agnonese, fra l’altro, è sede di scuole e dell’unico presidio sanitario dell’Alto Molise, il Caracciolo.

Palomba descrive lo stato in cui versa la ‘Verrino’: “Pavimentazione sfaldata quasi del tutto, pericolose buche e voragini si trovano a metà del tracciato prima di raggiungere Sprondasino”. Inoltre, ricorda la frana che nel 2012 ha “spezzato in due” la provinciale. Se il tratto non è stato interrotto è solo grazie ad “un bypass che doveva essere provvisorio, un intervento urgente che assicura ancora oggi il passaggio di auto e altri mezzi leggeri ai residenti del posto”. Per intervenire sulla ‘Verrino’ erano state stanziate anche ingenti risorse: un milione e 300mila euro che sarebbero serviti, ricorda il consigliere di minoranza, a “stabilizzare il movimento franoso, garantire il ripristino dello stato dei luoghi”. Ma i soldi “rischiano di perdersi fra meandri e lungaggini di ricorsi alla giustizia amministrativa per imperdonabili leggerezze nell’espletamento della gara di appalto. Davvero sconcertante”.

“Consapevoli delle ristrettezze di bilancio con cui la Provincia deve fare i conti – conclude Palomba – chiediamo ti trovare a breve termine risorse sufficienti per ridare percorribilità alla strada minimo di sistemazione e sicurezza”.

Anche la sp73 insomma rischia di fare la stessa fine del terzo lotto della Fresilia: il governo Toma ha deciso di dirottare i finanziamenti (38 milioni per realizzare 8 chilometri) verso altre opere a causa del mancato avvio delle gare di appalto dovuto ai vincoli ambientali e paesaggistici che riguardano parte del tracciato.