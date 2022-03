“Termoli come Greenwich”, così il buon Peppone di Linea Verde ha aperto la puntata del programma di Rai Uno andata in onda oggi, domenica 6 marzo. Dall’opera dedicata al meridiano che attraversa Termoli e dà l’ora all’Europa – denominata Il Sogno – è stato dato la puntata sul Molise e la Puglia, dove l’altro padrone di casa del programma che gira l’Italia, Beppe Convertini, si è recato girando fra Carpino e il lago di Varano, nel cuore del Gargano.

Con Francesco Guidotti, Giuseppe Calabrese ha parlato di pesce scoprendo la passione dei pescatori, per ritrovarsi a passeggiare al borgo antico dove ha ammirato i trabucchi, luogo identitario, e raccontato il tratturo magno dei transumanti.

Nel cuore del Borgo, tra piazza cattedrale e le vie del centro storico, ha incontrato Oscar De Lena scoprendo la ‘Rejecelle’, il vicolo stretto.

Spazio poi alla tavola, con un buon bicchiere di vino e il pappone direttamente dalle mani di chi sa perfettamente come prepararlo come Lucia Marinaro.

Qualche chilometro più nell’entroterra Peppone ha visitato San Martino in Pensilis per raccontare la corsa dei carri, la Carrese, nata come un pellegrinaggio. Con tanto di prove sui carri trainati dai buoi per la troupe di Rai Uno.

Anche a San Martino spazio per il cibo con l’assaggio della pampanella: la pietanza di carne tipica del paese, presentata in tutte le fasi di preparazione a cura di signore esperte del posto.

Per concludere lo spazio dedicato al Molise anche un passaggio su storia e letteratura con Francesco Jovine, scrittore del ‘900.