Stellantis, Toma: “Accordo firmato per la Gigafactory a Termoli”

È stato firmato l’accordo per la realizzazione della gigafactory di Stellantis a Termoli. Lo ha annunciato quest’oggi in chiusura del consiglio regionale il presidente Donato Toma con una comunicazione ufficiale all’aula.

“Mi è appena pervenuto dal Mise l’accordo firmato da me, dal ministro Giorgetti, da Invitalia e dal gruppo Stellantis. Adesso andremo a sostenere tutto quello che bisogna fare per la gigafactory molisana. Voglio condividere questa notizia con voi” ha concluso brevemente il presidente.

La notizia era ormai attesa da mesi dopo il primo annuncio dell’estate scorsa e un parziale dietrofront dell’azienda che per bocca del Ceo Carlos Tavares aveva messo in dubbio la possibilità di realizzazione della prima fabbrica di batterie e celle di batterie per auto elettriche dell’intero gruppo Stellantis in Italia, terzo stabilimento di questo tipo in tutta Europa per la casa automobilistica che ha inglobato la Fiat.

Ma dopo le rassicurazioni giunte in più occasioni dal ministro Giorgetti e in seguito anche dal ministro Cingolani, adesso c’è il via libera. Si attendono di conoscere i dettagli sui tempi di trasformazione dello stabilimento di Rivolta del Re e soprattutto i risvolti per l’occupazione.