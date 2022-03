Stella d’oro al merito sportivo nazionale al molisano Vito Garofalo

Al molisano Vito Garofalo è stata conferita la Stella d’oro al merito sportivo nazionale. Insigniti in tutta Italia solo 80 dirigenti per lo sport

“Caro Vito, con felicità Ti comunico che il CONI ti ha conferito la Stella d’Oro al Merito Sportivo per l’anno 2020 in riconoscimento delle benemerenze acquisite nella tua attività dirigenziale.

Con questa onorificenza l’organizzazione sportiva nazionale, oltre che attestare le tue capacità e i risultati conseguiti in tale attività, desidera anche esprimerti profonda riconoscenza per la generosa collaborazione e l’impegno dedicati allo sport in tanti anni di servizio.

Mi congratulo profondamente con te, augurando che nel prosieguo dell’attività dirigenziale possa conseguire ulteriori traguardi e soddisfazioni”.

Questo il contenuto di una lettera con cui il Presidente del CONI Giovanni Malagò ha assegnato a Garofalo la gloriosa onorificenza derivata da molteplici lustri di qualificata attività sportiva. La massima decorazione infatti fa seguito al conseguimento negli anni, prima della stella di bronzo e dopo quella d’argento ottenute entrambe nell’arco del percorso di vita sportiva sia come protagonista nel calcio e poi da dirigente arbitrale e nella Federcalcio.

Attualmente Vito Garofalo è Commissario amministrativo nazionale Antidoping del Coni/Figc per tutte le gare di calcio di serie A.