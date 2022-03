È iniziata a Roma la manifestazione dei balneatori che protestano contro la liberalizzazione delle concessioni demaniali, per le quali il Governo ha deciso di andare a gara pubblica dal 2023.

Le sigle sindacali Sib e Balnearia Servizi hanno raggiunto Roma con i loro esponenti molisani già dalle prime ore di oggi 10 marzo per la manifestazione in programma in piazza Santi Apostoli.

Sono diverse decine i titolari di stabilimenti balneari del Molise – fra cui il responsabile Sib Nico Venditti – che hanno deciso di presenziare per chiedere alcune modifiche alla decisione del Governo, fra cui corretta applicazione della direttiva servizi, legittimo affidamento dei concessionari, validità delle proroghe, disciplina transitoria e riconoscimento del valore aziendale.

I balneatori molisani, così come i colleghi abruzzesi, hanno raggiunto la Capitale di buonora dopo il viaggio in pullman. Decine e decine di autobus da tutta Italia stanno confluendo su Roma e molti titolari dei lidi hanno portato striscioni e manifesti con slogan che vanno contro la legge con la quale è stato deciso di mettere all’asta i lidi dal 2023. Il rischio per molti è quello di perdere il lavoro dopo decenni di sacrifici.

Presenti anche alcuni amministratori comunali della costa molisana, tra cui il sindaco di Campomarino Pierdonato Silvestri.