Sport e management, iniziati gli incontri di formazione del Coni

Si è svolto ieri il primo dei sei incontri ‘Sport e management’ organizzati dalla Scuola Regionale dello Sport del CONI Molise.

Obiettivo della Scuola è proprio quello di aggiornare e formare tutte le figure professionali che operano nell’ambito sportivo ed ecco il motivo dell’evento, il kick off, che ieri pomeriggio si è svolto con la modalità webinar e che ha avuto quale tema centrale la presentazione dell’intero progetto che consiste in un ciclo di incontri con cadenza settimanale e che si concluderà il prossimo 11 aprile.

Incontri che hanno come relatori tutti professionisti molisani operanti nella Sport Industry.

Ad aprire i lavori e dare il benvenuto ai tanti partecipanti è stato il presidente del CONI Molise Vincenzo d’Angelo che ha voluto ringraziare per l’organizzazione Vittorio Angelaccio e Federico Fantini rispettivamente membro e presidente nazionale dell’Assi Manager per aver patrocinato l’evento.

Un ringraziamento particolare è stato tributato dal presidente D’Angelo ad Elisabetta Lancellotta, Delegata provinciale Coni e Consigliera Nazionale Coni per aver creato la connessione con Vittorio Angelaccio. D’Angelo ha poi voluto salutare e ringraziare personalmente tutti i relatori dei 5 webinar presenti al kick off e ha voluto mandare un saluto particolare a Lucia Colitti, assente perché diventare mamma da pochi giorni ma che terrà comunque il suo webinar il prossimo 11 aprile.

“Grazie a tutti voi per aver accettato di partecipare a questo progetto formativo – ha concluso D’Angelo – e per averlo fatto da molisani e per i molisani, trasmettendo così il vostro attaccamento alla nostra terra e la passione per lo Sport”, un ringraziamento particolare al giornalista Antonino Morici per averci raccontato, la scorsa estate, da “dentro” l’Olimpiade giapponese e la medaglia di Maria Centracchio.

A seguire gli interventi del Direttore della Scuola dello Sport CONI Molise Benito Suliani che ha illustrato le modalità di svolgimento e le finalità degli eventi e subito dopo quello del Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico della Scuola dello Sport del CONI Molise Giuseppe Calcagno che ha evidenziato come la tematica sia una delle priorità delle attività del comitato.

Dopo i saluti del presidente ASSI Manager Federico Fantini, Vittorio Angelaccio ha presentato il progetto in ogni dettaglio e i ha relator che breve vemente si sono presentati e hanno accennato alle argomentazioni che rispettivamente tratteranno.

Ecco, nello specifico, le date ed i temi che verranno affrontati durante i 5 webinar che si terranno sempre di lunedì dalle ore 18.00 alle 19.00: si inizia il 14 marzo con Antonio Morici, caporedattore, responsabile Area video ‘Gazzetta dello Sport’ con il tema “Comunicazione sportiva (dal tradizionale al digitale). Segue, il 21 marzo, Alessio di Nucci, Marketing manager – Avis Budget Group, con l’incontro intitolato “Marketing e sponsorship sportive”. Il 28 marzo è la volta della relatrice più giovane Annalisa Conti, Events Manager – CEV (Confèderation Euèenne de Volleyball) con il webinar sul tema “Organizzazione e gestione eventi sportivi”. Il 4 aprile Antimo Martino, Head Coach – Fortitudo Bologna Basket affronterà il tema della “Gestione risorse umane e del team sportivo”. A chiudere il ciclo di incontri l’11 aprile sarà Lucia Colitti, Direttore Generale – Università degli Studi di Roma “Foro Italico” con il webinar sul “Management sportivo e importanza della formazione manageriale”.

Un ciclo di incontri ricco di spunti e denso di contenuti che si preannuncia un’ottima proposta formativa per chi desidera realmente crescere in ambito sportivo, al termine del quale, sarà inviato a tutti i partecipanti un questionario finalizzato a recepire le effettive esigenze del mondo sportivo molisano in ambito manageriale e su cui verrà costruito un percorso formativo ad hoc.

La partecipazione ai webinar è completamente gratuita. Ci si può iscrivere ad uno o più incontri. Per info visitare il sito: www.molise.coni.it oppure scrivere a: molise@coni.it