La loro fuga da Kiev, non appena è scoppiato il conflitto, è stata immediata, contrastata dai parenti decisi a rimanere in Ucraina e però provvidenziale. Ora Valentina (corrispettivo italiano del suo nome), giovane mamma trentenne, e i suoi figli Dasha, Sveta e Danil sono al sicuro a San Martino in Pensilis. E da ieri, 14 marzo, i tre bambini – rispettivamente di 10, 11 e 15 anni – vanno a scuola con i loro coetanei italiani.

A darne notizia l’assessore e vicesindaco del Comune bassomolisano, Tiziana D’Adderio: “Ieri due bambine e un ragazzo scappati dalla guerra hanno iniziato a frequentare la scuola di San Martino in Pensilis. I più emozionati erano i nostri ragazzi. La loro grande emozione data dalla consapevolezza del dramma così grande che stiamo vivendo tutti. Hanno dimostrato grande intelligenza emotiva ed empatia”.

La vice-prima cittadina, che ieri si è recata a scuola per questo importante momento, spiega a Primonumero che le due bambine, “più spaesate e spaventate”, sono state accolte in una classe 5° della Primaria mentre il ragazzo si è seduto “felicissimo” sui banchi di una 3° media. Con loro una mediatrice culturale, la giovane Francesca Reale, neolaureata in Lingue e che conosce benissimo il russo. Fondamentale il suo apporto per facilitare le comunicazioni reciproche. “Loro scrivono in cirillico, solo il ragazzo più grande conosce un po’ di inglese. La mamma è russa e solo grazie all’interprete siamo riusciti a capirci”.

Dopo alcuni giorni dall’arrivo e di ‘assestamento’ nella loro nuova casa (i 4 sono ospitati dalla famiglia Fabrizio, che si è subito messa a disposizione anche tramite l’intermediazione di una donna di origini ucraine che da tempo vive a Termoli), l’Amministrazione comunale ha contattato la preside dell’Istituto Dewey, Incoronata Lamanna, che si è subito attivata per accogliere i tre studenti.

Un piccolo ma significativo ritorno alla normalità dopo un viaggio che di normale non ha avuto proprio nulla. Il fragore delle prime bombe ha turbato per sempre la già precaria esistenza di questa famiglia, che circa un anno fa ha fatto i conti con la perdita del papà, il marito di Valentina. “L’Ucraina non mi ha dato niente, ma mi ha tolto tanto”, le parole – colme di strazio – che ha riferito l’assessore di San Martino e pronunciate dalla giovane donna.

La repentina fuga, che non ha trovato inizialmente la comprensione dei parenti residenti come loro nella capitale ucraina (che ora invece vorrebbero andar via ma non possono, come la sorella e il cognato, quest’ultimo arruolato suo malgrado) è iniziata con un lungo viaggio a piedi per arrivare al confine con la Polonia. Una traversata che non ha risparmiato loro la vista di cadaveri a terra e che è stata marchiata dalla paura di incontrare militari russi. Una volta giunti dopo un estenuante cammino, e dopo aver trascorso qualche ora nella tendopoli, un pullman li ha portati fino a Praga, dove per tre notti hanno dormito in una cattedrale. Dopodichè è iniziato il loro viaggio verso l’Italia, il cui biglietto è stato pagato da una associazione molisana. 15 lunghi giorni di viaggio prima di giungere nella nostra regione.

La madre dei 3 minori ha riferito di essere riuscita a “scappare in tempo”: se non lo avesse fatto subito probabilmente il figlio maschio, adolescente, sarebbe stato costretto all’arruolamento. La fuga – riuscita – dall’incubo apre invece a nuovi scenari, a prospettive di vita ormai impossibili nell’Ucraina devastata. È per questo che la donna oggi afferma di voler restare a vivere in Italia per poter dare un futuro migliore ai suoi figli. Un futuro che oggi ha il volto e i grembiuli dei piccoli allievi.

La comunità di San Martino non sta facendo mancare a questa famiglia tutto il suo calore e la sua solidarietà. Non passa giorno che le porte di casa Fabrizio non si aprano per accogliere beni di ogni tipo da destinare a questi nuovi ‘fratelli’. In più – ci informa sempre il vicesindaco – la comunità ucraina che risiede in paese, e che conta oltre una decina di persone, sta organizzando una raccolta di prodotti di prima necessità da inviare in Ucraina. “Stiamo raccogliendo (e inoltrando alla Questura e alla Prefettura) le disponibilità dei nostri concittadini per l‘accoglienza di nuove famiglie, che sicuramente arriveranno. Tutto quello che possiamo fare lo faremo”.

Nel dramma di questa guerra c’è anche l’insensatezza derivante dal fatto che molti cittadini ucraini, come Valentina e la sua famiglia d’origine, sono russi. Per molti quella che si sta consumando è una guerra tra fratelli. Non tutti però ne sono consapevoli: la propaganda di Putin sta avendo l’effetto di mistificare la realtà. I parenti di Valentina che vivono nella Federazione Russa hanno faticato non poco a credere a quel che stesse avvenendo. Semplicemente perchè ne erano all’oscuro. “Valentina ha dovuto inviare loro immagini per dimostrare l’offensiva da parte dell’esercito russo”, spiega ancora l’assessore D’Adderio.

San Martino ha risposto presente all’appello per aiutare chi è precipitato in questo orrore. Ha iniziato a farlo con questa prima famiglia accolta nella comunità. Hanno iniziato a farlo anche i giovani studenti, partecipi di questo dramma che sembra – anzi è – così vicino anche a loro. “Come diceva Maria Montessori: sul senso del nostro stare al mondo, le scuole sono il primo e fondamentale luogo di costruzione di pace”. Un nuovo inizio non può che partire da qui.