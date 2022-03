Singolare avvistamento sul Castello Svevo. “È un oggetto volante non identificato”

Nel cielo sopra il Castello Svevo di Termoli un oggetto di forma oblunga che non è un elemento nuvoloso ma qualcosa di difficile identificazione. In questo senso l’autore della fotografia scattata il 10 dicembre scorso intorno alle 22 e 30 parla di “oggetto non identificato”. Di cosa si tratta? Michele, turista arrivato dal nord Italia per qualche giorno da trascorrere in Molise, racconta che quello del 10 dicembre è stato un avvistamento singolare. Tanto che lo ha già girato ad alcuni esperti di ufo (o quantomeno, di avvistamenti di ufo) i quali lo hanno definito “particolarmente interessante”. La documentazione è sotto indagine e dovrebbe avere a breve un responso.

Intanto è possibile che qualcun altro si sia accorto che nel cielo termolese, quella sera a quell’ora, sia passato qualcosa di insolito. Da qui la decisione di condividere queste immagini. “Ho scattato alcune fotografie nel centro di Termoli ma davanti ad una in particolare, quando sono tornato a casa, sono rimasto basito. Mi sono reso conto che nel cielo, proprio vicino la stazione dell’Aeronautica Militare, c’era alcuni puntini luminosi. Ho ingrandito ed è arrivato la sorpresa”.

Le immagini sono state successivamente allargate e contrastate, fino a tirar fuori questa particolare immagine che mostra, aggiunge Michele, “una forma oblunga simmetrica che non è un elemento nuvoloso anche perché quella sera non c’erano nuvole, come dimostrano le tante foto scattate da diverse angolazioni”.

“Una esperienza del genere – dice ancora – non mi era mai capitata, anche se sono un appassionato del genere e talvolta ho anche assistito di persona ad alcuni avvistamenti particolari che non hanno avuto una spiegazione scientifica”.

Ad aggiungere ulteriore curiosità all’avvistamento di Termoli c’è la coincidenza che nello scorso autunno, tra i mesi di ottobre e dicembre, il Centro Ufologico Mediterraneo ha documentato diversi avvistamenti di presunti Ufo (di forma triangolare soprattutto) nei cieli del centro-sud italiano.