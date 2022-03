L’Italia celebra oggi la Giornata del Paesaggio istituita nel 2016 per volontà del ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini per promuovere una delle peculiarità del nostro Paese, patrimonio mondiale di bellezza, storia, cultura e ricca aree di pregio naturalistiche.

In Molise ci pensa il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Roberto Di Baggio a ricordare che “in questa Giornata tutte le Amministrazioni deputate alla tutela del paesaggio sono chiamate ad accendere i fari sulla inestimabile ricchezza costituita dal paesaggio italiano in tutte le sue forme: dai siti archeologici a quelli naturalistici fino ai percorsi culturali, oggi l’Italia celebra la bellezza del Paesaggio in tutte le sue forme”. La Giornata del Paesaggio oggi si trova a vivere un contesto particolare, mentre è sempre più chiara “la necessità di attivare strategie di politiche economiche sempre più orientate a nuove forme di ecosostenibilità, con un occhio alla biodiversità e all’economia circolare”, si legge ancora nella nota stampa diramata dalla Regione Molise.

Lo stesso sottosegretario Di Baggio ricorda anche che “grazie a eventi come questi le nuove generazioni possono prendere coscienza dell’importanza del paesaggio italiano come vanto di una terra che da sempre fa della bellezza naturalistica, della cultura, della storia e delle tradizioni la sua forza nel panorama mondiale”. Poi aggiunge che “tutelare il paesaggio significa preservare e conservare alle future generazioni un tesoro dal valore inestimabile, da rispettare e valorizzare con ogni energia e con politiche innovative ed ecosostenibili”.

Parole che cozzano completamente con l’assenza di iniziative in Molise: basta consultare sul sito del Ministero l’elenco delle iniziative organizzate in occasione di tale Giornata. Altre Regioni, anche quelle vicine (la Campania su tutte), si sono date da fare e hanno promosso per oggi eventi in parchi e musei. Il più vicino di questi – se proprio vi va di fare una passeggiata – si svolge ad Alife, piccolo centro della Provincia di Caserta che si trova vicino al confine con il Molise. Il Museo archeologico dell’antica Allifae effettua un’apertura straordinaria e ospita un’iniziativa intitolata ‘Alla scoperta della media valle del Volturno’. “Verranno illustrati gli aspetti peculiari del paesaggio e degli insediamenti umani nella media valle del Volturno, partendo dall’età preromana, quando sul territorio erano insediate popolazioni di stirpe sannitica, fino alla fondazione della colonia romana di Allifae nel I secolo a.C”, si legge sul sito del Ministero dei beni culturali.

A Benevento invece si svolge un convegno – “Benevento città ecostorica” – organizzato dall’area archeologica del Teatro Romano del capoluogo campano.