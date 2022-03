Scuola, prorogati i contratti Covid. Sono circa 450 tra docenti e Ata in Molise

Sono stati prorogati i contratti Covid – in scadenza – a docenti e personali Ata del Molise. Si tratta di circa 450 persone che potranno portare a termine l’anno scolastico.

La conferma arriva dalla Flc Cgil regionale che parla di “un importante atto che valorizza il lavoro di docenti e Ata”. È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 marzo il Dl 21 contenente “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” ed è qui che vengono adottate nuove misure per la scuola tra cui quelle per il personale Covid. Un provvedimento che riguarda 55mila lavoratori (con una copertura portata a 570 milioni dagli iniziali previsti 400), poco meno di 500 in Molise.

“Un risultato di grande importanza che – scrive il sindacato – abbiamo perseguito e sostenuto fin dall’inizio, perché indispensabile a garantire la funzionalità della scuola, dal momento che tale organico aggiuntivo si è dimostrato fondamentale per contrastare l’emergenza sanitaria tutt’ora in corso.

La FLC CGIL proseguirà, perciò, la sua azione rivendicando la conferma di questo organico aggiuntivo anche per settembre 2022, come misura fondamentale per continuare ad affrontare le prossime sfide di emergenza umanitaria, che vedranno ancora una volta le nostre scuole in prima linea”.