“Appena arrivato a scuola, ormai quasi due anni fa Sasà non incrociava lo sguardo di nessuno, evitava la confusione. Poi abbiamo costruito uno spazio per lui, un “angolo morbido”. Siamo riusciti, con il lavoro costante con la famiglia, a rafforzare la sua autonomia. Gli altri bambini non hanno mai percepito alcuna differenza”.

Arriva dalla sezione primavera dell’asilo di Sant’Antonio di Padova a Campobasso questa storia di inclusione e di speranza. E’ la maestra Mariangela a raccontare di Salvatore, un bambino di tre anni e mezzo che ha iniziato a frequentare la scuola a settembre del 2019 diventando “il compagno di giochi preferito, il più ‘piccolo” tra tutti, da proteggere e di cui osservare i cambiamenti e i progressi. Perché accogliere a scuola bambini con disabilità significa anche mettere alla prova la capacità di tutti: gli insegnanti, i piccoli, le famiglie, le istituzioni”.

La storia di Salvatore, dunque, diventa emblematica in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo che sarà celebrata sabato 2 aprile. La ricorrenza è stata istituita dall’Onu nel 2007 per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie.

L’Istituto Sant’Antonio di Padova di Campobasso, con la dirigente Erika Cieri e la dottoressa Francesca Lembo, presidente del Centro il Gemello di Einstein, lavorano con impegno affinché i docenti e il personale sia formato su tematiche molto sensibili. “Il nostro impegno quotidiano nella scuola – si legge in una nota – ha l’obiettivo di supportare, formare e condividere gli obiettivi educativi e abilitativi dei nostri bambini, ragazze e ragazzi. I nostri esperti rispondono alle richieste delle famiglie e dei diversi Istituti Scolastici, entrando nelle scuole in punta di piedi, senza essere mai invadenti e senza la presunzione di voler sostituire il nobile lavoro dei docenti in classe”.