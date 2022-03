Un reparto di Chirurgia nuovo di zecca. A breve poi sarà aperto ed operativo anche il nuovo reparto ambulatoriale e di diagnostica oculistica e di diagnostica per immagini. Sono le ultime novità annunciate dai vertici di Villa Maria, una delle cliniche private più importanti di Campobasso nonchè uno degli operatori accreditati nel sistema sanitario regionale a cui fornisce prestazioni d’eccellenza.

La struttura sanitaria del capoluogo dunque decide di investire e di migliorare i servizi sanitari offerti all’utenza in un momento delicato e dopo due anni di pandemia. “E’ un segnale importante e forte che l’Azienda ha voluto dare alla propria utenza, al proprio personale dipendente, alla città di Campobasso ed alle istituzioni sanitarie regionali”, commentano da Villa Maria. In particolare, il reparto di Chirurgia è stato ristrutturato dal punto di vista tecnologico ed edilizio.

I vertici della clinica sottolineano l’importante sforzo economico: “Tutto ciò in una situazione di particolare criticità della sanità molisana, acuitasi nel corso dell’ultimo triennio, che rende molto difficile, quasi impedisce qualsiasi tipo di programmazione aziendale e di sviluppo delle attività sanitarie. Villa Maria responsabilmente ha ritenuto, nonostante lo scenario regionale, di dover realizzare questi interventi per rendere i propri servizi in linea con gli standard di accreditamento e garantire all’utenza, che si rivolge quotidianamente alla nostra struttura, un servizio qualitativamente efficiente oltre che un confort alberghiero di livello”.

Infine, la casa di cura è interessata anche da lavori di ristrutturazione che saranno completati con il rinnovo estetico e strutturale della facciata, attualmente in corso. “Particolare attenzione, nella ristrutturazione in atto, è stata prestata al rinnovo degli impianti tecnologici con un grande impatto ambientale e di risparmio energetico”, concludono da Villa Maria.