San Martino in Pensilis, altare per la pace in onore di San Giuseppe

Caro San Giuseppe proteggi tutti i papà che sono coinvolti in questa drammatica guerra per difendere la loro patria ma soprattutto la loro famiglia. Ci sono tanti giovani mandati al fronte per combattere tra fratelli! Caro San Giuseppe proteggi tutti i bambini che vivono sotto le bombe, proteggi tutte le famiglie, tutti i nonni da una guerra che nessuno vuole se non i potenti della terra. Solo l’amore, quello con “A” maiuscola puó fermare ogni conflitto nel mondo. Fa che si metta al posto di un cuore di pietra un cuore che pulsa amore per l’intera umanità.

Rosaria