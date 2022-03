Dopo il fermo di domenica 27, ieri c’è stata la grande rimonta per le Hammers, che in formazione con il Rugby Benevento femminile, hanno vinto la tappa di Coppa Italia allo stadio di SMCV.

In campo con le altre squadre ZO Salerno, Rugby Clan SMCV e Barbarians, la squadra formata da Santucci, Ievolella, Tantaro, Marino, Orlando, Della Valle, Guarracino e con il debutto in Seniores di Iacovelli, si è distinta non solo per grande prestazione ma soprattutto portando in campo i valori del rugby, lealtà, etica e rispetto.

Kick off alle 12 preceduto da un momento di silenzio per la comunità ucraina, la prima partita contro ZO è stata vinta con un punteggio di 26 a 14, ben giocata e con eccellenti avversarie, seguita dalla seconda con le Barbarians con 60 a 7 e l’ultima disputata con le padrone di casa vinta con 37 a 0 che ha decretato la nostra vittoria finale.

I commenti a caldo del tecnico rossoblù Luca Suliani: “Nonostante i problemi logistici che abbiamo vissuto nelle ultime settimane, le ragazze non hanno perso la voglia di allenarsi e di mettersi in discussione in coppa Italia. Tra sedute in palestra e allenamenti congiunti, le ragazze hanno avuto un’ottima espressione di quello che è a tutti gli effetti il nostro stile di gioco”.

Le Hammers ritorneranno il 20 marzo presso il campo Pace Vecchia di Benevento per l’ultima tappa di Coppa Italia, sperando di tornare a casa vincitrici.