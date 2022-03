Indennizzi Covid alla pesca, pubblicato il decreto. Via alle domande

Si è finalmente sbloccato l’iter della Regione Molise per i ristori Covid alle imprese di pesca e acquacultura.

Il settore, lungamente in attesa degli aiuti pubblici legati all’emergenza Covid come sottolineato anche neanche nella recente protesta legata altresì al caro gasolio, presto potrà ottenere questa fondamentale boccata d’ossigeno.

La Regione Molise aveva stanziato a fine 2021 un milione e 50mila euro a favore delle imprese di pesca e acquacoltura, ma solo oggi l’iter burocratico può dirsi concluso, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo Decreto. L’Avviso in esso contenuto enuncia quali possono essere i soggetti beneficiari del beneficio una tantum e le condizioni di ammissibilità per ottenere il contributo, differente in base alle imbarcazioni.

Le domande vanno presentate all’indirizzo di posta elettronica dell’Arsaro (Agenzia per lo Sviluppo agricolo rurale e della pesca) entro e non oltre il 30 aprile.

I contributi spettanti a ciascun beneficiario saranno poi erogati, all’esito dell’istruttoria e nel caso di esito positivo, entro 30 giorni.