Ripetitori in città, il M5S replica a muso duro a Trivisonno e Tramontano

Antonio Vinciguerra, capogruppo del M5S al Comune di Campobasso replica a muso duro alle recenti dichiarazioni del capogruppo Pd, Giose Trivisonno e a quello della Lega Alberto Tramontano, in merito alla questione dei ripetitori in città.

Vinciguerra si dice stupito da Trivisonno “che accusa la maggioranza di aver portato in aula la discussione sulla guerra in Ucraina e di aver evitato quella sull’istallazione dei ripetitori”.

Secondo il pentastellato, il collega di minoranza Trivisonno “omette, volontariamente, due particolari di non poca importanza. Prima di tutto la mozione sulla guerra in Ucraina è stata presentata proprio dal Pd e la discussione in aula è stata chiesta dalle minoranze, sia di destra che di sinistra. Mentre l’ordine del giorno relativo all’istallazione dei ripetitori, era collegato a una mozione sul tema delle periferie presentata sempre da Trivisonno che però ha provveduto a ritirare prima dell’inizio della discussione impedendo così anche la trattazione dell’ordine del giorno collegato. Per cui davvero, appare alquanto ambiguo mostrarsi indignati per il mancato dibattito su un atto di cui si è impedita la discussione”.

Dunque rispedisce al mittente “le accuse di connivenza fatte da Trivisonno all’amministazione Gravina, soprattutto in considerazione del fatto che, dopo anni di totale assenza sul tema, l’attuale Amministrazione è l’unica ad aver preso sul serio la questione affidando a professionisti lo studio per la stesura di un Piano per le istallazioni di antenne radiomobili”.

Assicura inoltre che il tema sarà presto trattato nelle commissioni consiliari competenti in modo da poter informare su “tutti gli aggiornamenti i consiglieri e i cittadini con i quali del resto lo stesso sindaco ha avuto modo di parlare, spiegando ai rappresentanti del Comitato la situazione e la posizione dell’amministrazione”.

“Il resto – conclude Vinciguerra – è polemica facile di chi cerca visibilità alle spalle della cittadinanza, cosa che probabilmente interessa anche il collega della Lega, Tramontano”.