Forse avrà portato fortuna la nuova targa apposta davanti alla scuola. Sicuramente è stato un buon segnale per la comunità di contrada Mascione: stanno per ripartire i lavori di costruzione del nuovo istituto scolastico, dichiarato a rischio terremoto dopo le indagini di vulnerabilità dell’Università del Molise che ne hanno suggerito l’abbattimento. In quelle aule hanno fatto lezione circa cento alunni, successivamente trasferiti alla ‘Montini’. Il plesso era un punto di socialità e aggregazione per tutto il quartiere, i cui residenti si sono battuti a difesa della ‘loro’ scuola.

Dopo aver costruito lo ‘scheletro’ in acciaio, l’intervento sulla struttura si è fermato per due anni a causa di alcuni contenziosi tra le imprese che stavano lavorando nell’appalto e lo stesso Comune. Inoltre, ha inciso anche il lockdown (in particolare quello del 2020) per arginare la pandemia. la scuola doveva essere pronta il 29 novembre 2020. Poi i tempi si sono allungati anche per “i ritardi nelle forniture di materiali e per la mancanza di liquidità” causati dall’emergenza sanitaria e lamentati dalle imprese scelte per eseguire i lavori, come si legge nel provvedimento. Lo stallo ha provocato non solo i malumori dei genitori degli alunni, ma anche le accuse che l’opposizione ha mosso alla Giunta guidata dal sindaco Gravina.

La svolta qualche giorno fa: lo scorso 4 marzo, proprio l’esecutivo del capoluogo ha approvato la delibera che prevede il superamento del contenzioso con una transazione e la variazione al progetto necessaria per adeguare il progetto alle nuove regole previste dalla normativa anti-Covid e per migliorare l’edificio anche dal punto di vista energetico.

Ad occuparsi del completamento dell’opera è il Consorzio Stabile Build scarl, che ha preso il posto della ditta Consorzio Stabile Alveare Network (sua consorziata) che nel frattempo è fallita. Dunque, non appena saranno firmati l’accordo bonario e l’atto di transizione con la ditta esecutrice, i lavori riprenderanno. L’obiettivo, riferiscono dal Comune, è “poter disporre per il prossimo anno scolastico di una struttura didattica al servizio della popolosa contrada Casale-Mascione”. I cittadini del quartiere quindi dovranno pazientare per qualche anno mese. La Giunta Gravina ha fissato il nuovo cronoprogramma stabilendo che, dopo la sottoscrizione dell’accordo bonario, il Consorzio Stabile Built scarl dovrà “portare definitivamente a compimento entro un termine perentorio di quattro mesi i lavori della scuola primaria di contrada Casale”.